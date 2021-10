Sturmtief „Ignatz“: Fernverkehr in NRW eingestellt – welche Rechte Bahnreisende haben

Wegen der zwei Sturmtiefs „Ignatz“ und „Hendrik“ kommt es bundesweit zu Beeinträchtigungen im Zugverkehr, davor hat die Deutsche Bahn hat via Twitter gewarnt. Reisende sollen sich daher regelmäßig über ihre Verbindung informieren.

Aufgrund von Unwetterschäden wurde der Fernverkehr in NRW vorübergehend eingestellt, teilte die DB am Donnerstagvormittag mit. Dadurch gibt es derzeit keine Reisemöglichkeiten mit dem Fernverkehr von und nach NRW Richtung Hamburg, Hannover, Kassel-Wilhelmshöhe und Frankfurt(Main). Die ICE-Züge von und nach Amsterdam sowie von und nach Brüssel fallen komplett aus.

Liveticker zu Sturmtief „Ignatz“: Feuerwehr ruft Ausnahmezustand in Berlin aus – Deutsche Bahn warnt vor Zugausfällen

In Rheinland- Pfalz, Nordbaden und im Saarland kommt es zu starken Einschränkungen im Nahverkehr der Deutschen Bahn. Am Donnerstagvormittag behinderte ein umgestürzter Baum im Gleis das Pfahlnetz. Der Zugverkehr dort wurde eingestellt.

Auch die touristisch relevante Brockenbahn fährt am Donnerstag aufgrund des Unwetters nicht. Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) stellen den Zugverkehr ein, wie eine Sprecherin der HSB mitteilte. Einzige Ausnahme der Zugausfälle ist die Strecke zwischen Nordhausen und Ilfeld-Neanderklinik im Südharz. Hier sollen die Züge nach Plan verkehren. Auf dem Brocken werden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes Orkanböen mit bis zu 160 Kilometern pro Stunde erwartet.

Die Deutsche Bahn hat am Donnerstag Kulanzregeln aufgelegt: Alle Fahrgäste, die ihre für den 21. Oktober 2021 geplante Reise aufgrund des Sturmtiefs verschieben möchten, können ihr bereits gebuchtes Ticket für den Fernverkehr ab sofort bis einschließlich sieben Tage nach Störungsende flexibel nutzen. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei umgetauscht werden.

Zudem weist sie darauf hin, dass bei Verspätungen oder Zugausfällen die allgemeinen Fahrgastrechte gelten. Was Reisende tun können, wenn ihr Zug nicht fährt oder verspätet ist: ein Überblick.

Wenn aufgrund eines Sturms der Bahnverkehr komplett zum Erliegen kommt und Reisende frühestens am nächsten Tag weiterfahren können, muss die Bahn entweder eine Ersatzbeförderung – beispielsweise per Bus oder Sammeltaxi – anbieten oder für eine kostenfreie Übernachtungsunterkunft sorgen, darauf weist die Verbraucherzentrale Hamburg hin.

Steckt der Zug auf der Strecke fest, muss die Bahn alle Reisenden aus dem Zug zum nächsten Bahnhof bringen. Die Bahn kann diese Ansprüche nicht mit dem Hinweis auf höhere Gewalt ablehnen.

Zug überfüllt: Dürfen Fahrgäste in der 1. Klasse sitzen?

Bei einer zu erwartenden Verspätung von mindestens 20 Minuten am Zielort können Reisende einen anderen, nicht reservierungspflichtigen Zug nutzen. Diese Regelung gilt nicht bei stark ermäßigten Fahrkarten (zum Beispiel Schönes-Wochenende-Ticket, Länder-Tickets).

Bei einer zu erwartenden Verspätung am Zielbahnhof von mehr als 60 Minuten können Reisende vor Fahrtantritt von ihrer Reise zurücktreten und sich den vollen Fahrpreis erstatten lassen oder die Reise abbrechen und zum Startbahnhof zurückkehren, wenn die Fahrt sinnlos geworden ist. In diesem Fall erfolgt eine Erstattung des vollen Fahrpreises. Es ist auch möglich, die Reise abbrechen und sich den nicht genutzten Anteil erstatten lassen.

Ein Feuerwehrmann räumt Teile eines Baums von der Fahrbahn in Neu-Börnsen in Schleswig-Holstein.

Alternativ erhalten Reisende bei Durchführung der Reise ab 60 Minuten Verspätung am Zielbahnhof eine Entschädigung von 25 Prozent des gezahlten Fahrpreises für die einfache Fahrt, ab 120 Minuten Verspätung eine Entschädigung in Höhe 50 Prozent des gezahlten Fahrpreises. Bei Fahrkarten für die Hin- und Rückfahrt wird die Entschädigung auf der Grundlage des halben entrichteten Fahrpreises berechnet. Der Aufpreis für den ICE-Sprinter wird ab 30 Minuten Verspätung des Expresszuges erstattet. Kundinnen und Kunden haben die Wahl, ob ihnen die Entschädigung ausgezahlt werden soll oder sie einen Gutschein erhalten wollen.

Wichtig ist: Fahrgäste sollten sich schon im Zug ein Fahrgastrechte-Formular verlangen und sich den Zugausfall beziehungsweise die Verspätung bestätigen lassen. Die Fahrkarten sollten gut aufgehoben werden. Seit Juni 2021 ist es auch möglich, die Entschädigungen online über das Kundenkonto bei der Deutschen Bahn zu beantragen. Gibt es Streit um die Entschädigung, können Reisende sich an die Schlichtungsstelle für öffentlichen Personenverkehr wenden.