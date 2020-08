Spanische Touristen sterben bei Canyoning-Unglück in der Schweiz

Anzeige

St. Gallen. Tragisches Unglück im Kanton St. Gallen in der Schweiz: Drei Männer aus Spanien sind bei beim Canyoning von einem Gewitter überrascht worden und gestorben. Ein vierter Mann wird noch vermisst. Bei allen vier handelt es sich um Touristen aus Spanien, meldet das Schweizer Portal „20min“. Die Gruppe war am Mittwoch in der Parlitobelschlucht in Vättis in der Gemeinde Pfäfers unterwegs, als gegen 19 Uhr das Gewitter aufzog und heftige Niederschläge mit sich brachte.

Touristen wurden offenbar von Gewitter überrascht

Wie genau es zu dem Unglück kam, ist noch unklar. Die Männer waren als vermisst gemeldet worden, ein Großangebot an Rettungskräfte rückte aus und fand drei Leichen. Über Nacht musste die Suche nach dem vierten Mann wegen der Wetterbedingungen unterbrochen werden, seit Donnerstagmorgen sind Suchtrupps im Einsatz.