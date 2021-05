Sommer im Norden: Touristen baden schon in der Ostsee

Anzeige

Timmendorfer Strand/Westerland. Das frühsommerliche Wetter mit Temperaturen um die 20 Grad hat am Sonntag zahlreiche Ausflügler an die Strände Schleswig-Holsteins gelockt. In Westerland auf Sylt etwa genossen viele das sonnige Wetter bei einem Spaziergang auf Kurpromenade und Strand, wie auf einer Webcam zu sehen war. Webcams in Scharbeutz und Timmendorfer Strand zeigten am Mittag ebenfalls, wie die Menschen die warmen Temperaturen für einen Strandspaziergang oder ein Sonnenbad nutzten.

Einige Mutige ließen sich hier demnach auch von Wassertemperaturen von etwa zehn Grad Celsius nicht abschrecken, zumindest bis zu den Knien in die Ostsee zu steigen. Neben Strandkörben waren auch schon einige Strandmuscheln zu sehen. Vor Cafés in Timmendorfer Strand beispielsweise, bildeten sich bereits am Vormittag lange Schlangen.

Strände in Schleswig-Holstein waren schnell voll

„Jede Gemeinde, die einen Strand hat, ist ausgelastet“, hieß es bei der Leitstelle Süd der Polizei, die für den Raum Lübeck zuständig ist. Die Polizei sei im Einsatz, um gegebenenfalls Menschen anzusprechen. Punktuell würden auch mal größere Ansammlungen aufgelöst. Ansonsten war es nach Angaben der Polizeileitstellen bis zum Sonntagnachmittag ruhig im Land.

Seit Samstag sind die Tourismusangebote in der inneren Lübecker Bucht wieder für Gäste geöffnet. Damit sind in den Orten Timmendorfer Strand, Scharbeutz, Sierksdorf und Neustadt erneut Restaurantbesuche und Übernachtungen möglich. Die Nachfrage ist groß und die Übernachtungsmöglichkeiten sind fast alle ausgebucht, wie eine Sprecherin der Timmendorfer Strand Tourismus GmbH der Deutschen Presse-Agentur am Samstag sagte.

Lübecker Bucht, Sylt, Schlei und Eckernförde sind für Touristen geöffnet

Die innere Lübecker Bucht ist die dritte von vier touristischen Modellregionen Schleswig-Holsteins, in denen wieder Restaurantbesuche und touristische Übernachtungen möglich sind. Dabei gelten strenge Hygiene-, Test- und Kontaktverfolgungsauflagen. Die Modellregion Nordfriesland mit der Nordseeinsel Sylt heißt seit dem 1. Mai wieder Gäste aus ganz Deutschland willkommen. In der Schleiregion und in Eckernförde läuft das Modellprojekt bereits seit Mitte April. Das Nordseebad Büsum soll am Montag folgen.