Singapur öffnet Grenzen für geimpfte Reisende aus Deutschland

Geimpfte Reisende aus Deutschland können vom 8. September an im Rahmen eines Reisekorridors nach Singapur reisen. Das teilt die Fluggesellschaft Singapore Airlines (SIA) mit. Quarantänebeschränkungen seien nicht vorgesehen. Dies sei seit dem Beginn der Corona-Pandemie die erste Öffnung Singapurs für alle Reiseformen, auch touristische.

Diese Voraussetzungen müssen Geimpfte für die Einreise nach Singapur erfüllen

Über die sogenannte „Vaccinated Travel Lane“ (VTL) können Geimpfte einreisen. Allerdings müssen sie einige Kriterien erfüllen. Neben der Impfung mit den Impfstoffen von Pfizer-BioNTech/Comirnaty, Moderna oder anderen Impfstoffen, die in der „Emergency Use“-Liste der Weltgesundheitsorganisation WHO aufgeführt sind, werden mehrere Corona-Tests benötigt.

So ist die Durchführung eines PCR-Tests 48 Stunden vor dem Abflug, bei der Ankunft am Flughafen Singapur Changi sowie bis zu zwei weitere PCR-Tests vor Ort nötig. Das Ergebnis muss bei der Einreise in Englisch vorliegen. Bis das Testergebnis nach der Ankunft vorliegt, müssen sich Reisende in ihrem gebuchten Hotel aufhalten. Außerdem ist ein Aufenthalt in Deutschland an 21 aufeinanderfolgenden Tagen vor der Abreise Pflicht.

Wer nicht Staatsbürger von Singapur ist, muss zudem einen Vaccinated Travel Pass (VTP) zwischen sieben und 30 Tagen vor dem geplanten Einreisedatum nach Singapur beantragen. Die Anmeldung kann vom 1. September an erfolgen. Die speziellen VTL-Flüge hat SIA auf einer Website aufgelistet.