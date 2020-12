Singapur: „Kreuzfahrt ins Nirgendwo” wegen Corona-Fall abgebrochen

Anzeige

Anzeige

Singapur. Nach einem Corona-Fall an Bord der „Quantum of the Seas” ist das Kreuzfahrtschiff nach Singapur zurückgekehrt. Ein Passagier sei positiv auf das Virus getestet worden, daraufhin habe das Schiff den Rückweg angetreten und sei am Mittwoch nach Singapur zurückgekehrt, teilte die Kreuzfahrtgesellschaft Royal Caribbean mit. Der Passagier habe sich selbst an das Ärzteteam an Bord des Schiffs gewandt.

„Wir haben alle Gäste und Crew-Mitglieder identifiziert und isoliert, die mit diesem Gast engen Kontakt hatten“, erklärte das Unternehmen. Alle seien negativ getestet worden. Nach Angaben der Zeitung „Straits Times“ handelt es sich bei dem Erkrankten um einen 83-Jährigen aus Singapur. An der “Kreuzfahrt ins Nirgendwo” nahmen den Angaben zufolge insgesamt fast 1700 Passagiere und rund 1150 Crew-Mitglieder teil. Die Rundreise sollte ursprünglich vier Tage, bis Donnerstag, dauern.

Passagiere vor Abreise auf Corona getestet

Die verfrühte Rückkehr des Schiffs ist in Einklang mit Regierungs-Anordnungen. Die Passagiere sollten nach Abschluss der Kontaktnachverfolgung das Schiff verlassen dürfen. Singapur hatte vor kurzem Reisen auf Kreuzfahrtschiffen im Rahmen eines Pilotprogramms wieder möglich gemacht - das Konzept des „sicheren“ Reisens sieht vor, dass die Schiffe ausschließlich zu Rundtrips aufbrechen und in der Zwischenzeit keine anderen Häfen ansteuern.

Anzeige

Zu weiteren Sicherheitsmaßnahmen gehört die Reduzierung des Passagieraufkommens um die Hälfte, außerdem werden Passagiere vor Abreise getestet. Royal Carribbean ist eines von zwei Unternehmen, das die Ausflüge anbieten darf.