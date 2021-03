Seychellen lockern Einreiseregeln und streichen Quarantänepflicht

Anzeige

Derzeit genießen gegen Corona geimpfte Touristen auf den Seychellen mehr Reisefreiheit: Sie müssen seit dem 20. Januar nicht mehr in Quarantäne, wenn sie den Impfnachweis vorlegen können. Alle anderen müssen nach der Ankunft für sechs Nächte in Hotelisolation und am fünften Tag einen PCR-Test vornehmen lassen.

Doch nun kündigte das Land an, die Reisebeschränkungen zu lockern. Ab dem 25. März sollen alle Touristen, unabhängig vom Impfstatus, bei der Einreise nur noch einen negativen PCR-Test vorlegen müssen, der maximal 72 Stunden vor Abflug durchgeführt wurde. Das berichtet das Seychelles Tourism Board mit Verweis auf Äußerungen des Ministers für Auswärtige Angelegenheiten und Tourismus Sylvestre Radegonde.

Der Politiker begründete die Entscheidung die Einreisebeschränkungen im Land zu lockern, mit der fortschreitenden Impfkampagne, die das Land Anfang des Jahres eingeleitet habe.

Reiserückkehrer müssen weiter in Quarantäne

Nach der Rückkehr von den Seychellen nach Deutschland gilt nach derzeitigem Stand allerdings weiter eine Quarantänepflicht von zehn Tagen, denn die Inseln stehen als Hochrisikogebiet (Sieben-Tage-Inzidenz über 200) auf der entsprechenden Liste des Robert-Koch-Institutes. Bereits vor dem Rückflug nach Deutschland muss außerdem ein Corona-Test gemacht werden.