Schweden verschärft Einreise-Regeln: Testpflicht auch für Geimpfte

Anzeige

Anzeige

Schweden schlug während der Corona-Pandemie lange einen eigenen Weg ein. Statt auf strenge Regeln setzte das beliebte Urlaubsland vor allem auf Eigenverantwortung und sorgte damit immer wieder für Diskussionen – nicht zuletzt, als die Regierung im September sogar alle Corona-Maßnahmen für beendet erklärt hatte.

Doch nun steigen die Infektionszahlen auch in Schweden wieder deutlich an und die Regierung muss die Schrauben erneut etwas enger ziehen. Auf die strengeren Corona-Maßnahmen, die seit dem 8. Dezember gelten, folgen nun auch strengere Regeln für die Einreise.

Neue Regelung soll Omikron-Variante eindämmen

Anzeige

Wie die schwedische Zeitung „Aftonbladet“ berichtet, müssen ab dem 28. Dezember alle Reisenden, die ihren Urlaub in Schweden verbringen möchten, unabhängig von ihrem Impfstatus einen negativen PCR-Test vorweisen. Die Änderung sei Teil eines von der schwedischen Regierung angekündigten Maßnahmenpakets zur Eindämmung der Omikron-Variante, die zurzeit in vielen europäischen Ländern für schnell steigende Infektionszahlen sorgt.

Der Test darf nicht älter als 48 Stunden sein. Kinder unter zwölf Jahren sind von der Testpflicht ausgenommen. Gleiches gilt auch für schwedische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sowie für Studierende und Pendelnde, deren Wohnsitz sich in der Nähe der Grenze befindet. Ihnen wird lediglich empfohlen, sich vor der Einreise nach Schweden testen zu lassen.

In Schweden sind bereits Dutzende Infektionen mit der Omikron-Variante bekannt. Währen die Sieben-Tage-Inzidenz in dem Land am 9. Dezember noch bei 151,5 lag, ist der Wert mittlerweile bereits auf 244,8 (Stand: 22. Dezember 2021) gestiegen. Insgesamt sind in Schweden derzeit 72,4 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 21,7 Prozent haben bereits eine Booster-Impfung erhalten.

Anzeige

In Schweden gelten vergleichsweise lasche Corona-Maßnahmen

Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern wie beispielsweise Österreich, Großbritannien und Deutschland sind die Corona-Regeln in Schweden relativ lasch. So gilt etwa im öffentlichen Nahverkehr derzeit lediglich die Empfehlung, eine Maske zu tragen. Auch bei der Abstandsregel, die besonders in Innenräumen beachtet werden sollte, handelt es sich nur um eine Empfehlung.

Etwas strenger ist die schwedische Regierung in Bezug auf die 2G-Regel, die bereits am 1. Dezember in einigen Bereichen eingeführt wurde. So dürfen an öffentlichen Veranstaltungen in Innenräumen, die von mehr als 1000 Personen besucht werden, nur Geimpfte und Genesene teilnehmen. Die Regelung gilt etwa für Kinos, Theater und Sportveranstaltungen. Bei Nachtklubs und Bars greifen die 2G-Regeln nicht.