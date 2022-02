Freies Reisen für Deutsche: Schweden will Einreisebeschränkungen aufheben

Anzeige

Vor wenigen Tagen kündigte Schweden an, die Corona-Beschränkungen aufzuheben: Am 9. Februar sollen im Land nahezu alle Maßnahmen wie Abstandsregeln und Kapazitätsbeschränkungen bei Veranstaltungen entfallen. Nun legt die schwedische Regierung auch in Sachen Einreise nach: Ab Mittwoch müssen Touristen und Touristinnen bei der Einreise nach Schweden keinen 3G-Nachweis erbringen, meldet Sveriges Radio unter Berufung auf die schwedische Ministerin für nordische Zusammenarbeit, Anna Hallberg.

Wie der Radiosender berichtet, habe die schwedische Regierung den Beschluss am Montag gefasst, offiziell verkündet ist er noch nicht. Entfallen sollen die Einreisebeschränkungen demnach aber zunächst nur für Reisende aus den nordischen Ländern, EU-Mitgliedsstaaten sowie Staaten, die dem Europäischen Wirtschaftsraum (EAA) angehören.

Erleichterung bei Grenzpendlern und der Polizei

Anna Hallberg spricht in einem Interview mit Sveriges Radio von einer „sehr frohen Botschaft“, vor allem für Menschen, die in Schweden lebten, aber in den nordischen Nachbarländern arbeiteten. Damit könne auch die Polizei im Grenzverkehr entlastet werden, die künftig keine Corona-Pässe mehr kontrollieren müsse, so Hallberg.

Drittländer betrifft die Regelung aktuell nicht, hier sind weiterhin entsprechende Nachweise zu erbringen. Kurz vor Weihnachten hatte Schweden wegen der Omikron-Variante strengere Einreiserichtlinien erlassen, auch Geimpfte und Genesene brauchten einen Antigenschnelltest, um ins Land zu kommen. Die Testpflicht für Geimpfte und Genesene wurde vor rund drei Wochen wieder abgeschafft.