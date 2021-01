Sauerland völlig überlastet: Winterberg und Willingen für Touristen abgeriegelt

Anzeige

Anzeige

Winterberg/Willingen. Die Skilifte im Sauerland sind dicht, Hütten, Restaurants und Toiletten ebenfalls, inzwischen gilt sogar ein weitreichendes Betretungsverbot in Winterberg. Trotzdem sind auch am Sonntag wieder viele Tagesausflügler in den beliebten Wintersportort gefahren. Die Polizei riegelte daraufhin wichtige Zufahrtsstraßen ab, darunter Teile der B480 sowie der Hochsauerlandstraße. Es komme jetzt praktisch niemand mehr rein, sagte eine Sprecherin der Stadt Winterberg. „Wir haben gestern Abend noch ein Betretungsverbot ausgesprochen, aber die Leute sind trotzdem wieder hierhergekommen“, berichtete sie. Jetzt würden sie aber hoffentlich umdrehen und zurückfahren.

Winterberg: Polizisten werden bespuckt

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Winterberg hatte in den vergangenen Tagen unter Hinweis auf die Ansteckungsgefahr mit Corona und den Lockdown immer wieder darum gebeten, auf Ski- und Rodelspaß zu verzichten. Polizei und Ordnungsbehörden stellten am Samstag 94 Verstöße gegen die Corona-Kontaktbeschränkung und 176 Verstöße gegen die Maskenpflicht fest. Dazu kamen zwei Strafanzeigen, weil Einsatzkräfte beleidigt und in einem anderen Fall bespuckt worden sein sollen.

Anzeige

Willingen sperrt alle Zufahrtsstraßen für Touristen

Auch andere Orte im Hochsauerland sind überlastet und zogen am Sonntag ebenfalls die Reißleine. „In Sundern ist das Skigebiet Wilde Wiese komplett voll und überlaufen. Keine weitere Zufahrt möglich“, teilte die Polizei Hochsauerlandkreis über Twitter mit.

Anzeige

Kurze Zeit später folgte die Abriegelung von Willingen. Die Polizei sperrte die Zufahrtsstraßen aus Richtung Brilon, Korbach und Diemelsee in den hessischen Wintersportort. Damit sind die Zugänge ins Skigebiet dicht. Im Laufe der kommenden Woche sollte ein Betretungs- und Nutzungsverbot sämtlicher Pisten, Rodelhänge und Parkplätze im Skigebiet in Kraft treten, teilt die Polizei mit.

Ein ähnlich chaotisches Bild bot sich im Skigebiet Olpe-Fahlenscheid, dort wurde der ankommende Verkehr abgeleitet. „Eine Zufahrt ist derzeit NICHT möglich!!!!“, schrieb die Polizei Olpe auf Facebook. Die Tagestouristen waren hier zum größten Teil aus dem Rheinland und Ruhrgebiet angereist.

Bereits kurz nach Weihnachten musste das Ordnungsamt Olpe kurzfristig den Parkplatz sperren. Doch viele angereiste Besucher ignorierten die angebrachten Hinweisschilder und parkten trotzdem dort sowie auf den angrenzenden Wegen und Straßen.