Russland sperrt Luftraum für alle britischen Flugzeuge

Moskau. Russland hat seinen Luftraum für britische Flugzeuge gesperrt. Von dem Überflugverbot seien auch Maschinen betroffen, die in Großbritannien geleast wurden, teilte die russische Luftfahrtbehörde am Freitag in Moskau mit.

Reiseziele in Asien nun schwerer für britische Flugzeuge erreichbar

Dies sei eine Reaktion auf ein Landeverbot für die staatliche russische Fluggesellschaft Aeroflot, das Großbritannien nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine ausgesprochen hat. Die Behörde verwies zur Begründung auf ein Abkommen zwischen beiden Ländern, „dass die Fluggesellschaften beider Länder faire und gleiche Rechte erhalten“.

Durch das Überflugverbot ist es für britische Flugzeuge nun schwerer einige Reiseziele in Asien anzusteuern, da viele Flüge direkt über den russischen Luftraum führen.