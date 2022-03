„Erwägen Sie eine Ausreise“: Bundesregierung verschärft Reisehinweise für Russland

Anzeige

Berlin. Die Bundesregierung hat deutschen Staatsbürgern angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine geraten, über eine Ausreise aus Russland nachzudenken. „Wenn Sie sich derzeit in der Russischen Föderation aufhalten, prüfen Sie, ob Ihre Anwesenheit zwingend erforderlich ist. Falls nicht, erwägen Sie eine Ausreise“, schrieb das Auswärtige Amt am Dienstag in seinen überarbeiteten Reise- und Sicherheitshinweisen.

Von Reisen in die Russische Föderation wird abgeraten, vor Reisen nach Südrussland in die Grenzregionen zur Ukraine wird sogar gewarnt.

Flugverkehr zwischen Russland und Europa eingeschränkt

Das Außenministerium rät zudem: „Überprüfen Sie Ihre Reisepläne und verschieben Sie gegebenenfalls nicht notwendige Reisen.“ Der Flugverkehr zwischen Russland und europäischen Ländern sei durch Luftraumsperrungen eingeschränkt. Fluggesellschaften hätten ihren Flugbetrieb eingestellt und für den deutschen Luftraum bestehe ein Einflugverbot für russische Luftfahrzeuge.

Zudem sei es „möglich, dass weitere Flugverbindungen kurzfristig ausgesetzt werden“. Deutsche Staatsbürger werden aufgerufen, sich über noch bestehende Flugverbindungen auf den Webseiten der Fluggesellschaften oder im Reisebüro zu informieren.