Warum Corona-Tests in einem Ort auf Rügen für Urlauber noch kostenlos sind

In Deutschland müssen die meisten Menschen seit dem 11. Oktober den Corona-Test selbst bezahlen, wenn sie ein negatives Testergebnis brauchen. Für ungeimpfte und nicht genesene Reisende wird es damit teurer: Sie müssen für den Check-in im Hotel, den Besuch im Restaurant oder andere Freizeitaktivitäten in den meisten Fällen einen aktuellen negativen Antigen-Schnelltest vorweisen.

An der Ostsee gibt es jedoch einen Urlaubsort, der weiterhin kostenlose Tests für Reisende und Einwohner anbieten wird: Binz auf Rügen. „Das Schnelltestzentrum im Besucherzentrum Haus des Gastes in Binz bleibt auch nach dem 10. Oktober weiter täglich von 9.30 bis 17 Uhr geöffnet“, so Marikke Behrens von der Kurverwaltung gegenüber der „Ostsee Zeitung“. Geplant sei die Öffnung zunächst bis Ende des Monats – also bis zum Ende der Herbstferien in Deutschland.

Durch die Regelung soll der Urlaub im Ostseebad trotz wechselnder Corona-Auflagen entspannt möglich sein. Kostenfrei testen lassen dürfen sich aber nur Übernachtungsgäste sowie die Einwohner von Binz. Für Tagestouristinnen und -touristen ist dies nicht möglich, sie müssen 12 Euro zahlen. Um Schummeleien zu vermeiden, muss daher ein entsprechender Nachweis vorgelegt werden: Akzeptiert werden beispielsweise die Binzer Bucht Card, ein Personalausweis oder die Einwohnerkarte Binz.

Kostenlose Corona-Tests im Ausland selten

Ebenso wie für den Urlaub in Deutschland benötigen Reisende auch im Ausland negative Corona-Tests, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind. In den allermeisten europäischen Staaten sind die Tests kostenpflichtig. Lediglich in Dänemark und Österreich müssen Urlauberinnen und Urlauber derzeit nicht für sie zahlen.