Corona-Ausbruch auf weltweit größtem Kreuzfahrtschiff: Royal Caribbean meldet fast 50 Fälle

Auf dem größten Kreuzfahrtschiff der Welt gab es auf der jüngsten Reise einen Corona-Ausbruch: Laut der Reederei Royal Caribbean wurden 48 der 6091 Passagierinnen, Passagiere und Crewmitglieder an Bord der „Symphony of the Seas“ positiv getestet. „Alle von ihnen gingen unverzüglich in Quarantäne. Alle positiv auf Covid-19 Getesteten waren entweder asymptomatisch oder leicht symptomatisch“, heißt es in der Erklärung, aus der ABC News zitiert. Sechs der betroffenen Gäste seien früher ausgeschifft worden.

Das Kreuzfahrtschiff war am 11. Dezember zu einer siebentägigen Reise über die Amerikanischen Jungferninseln und die Bahamas gestartet und am Samstag nach Miami zurückgekehrt. Laut Royal Caribbean waren 95 Prozent der Personen an Bord vollständig geimpft. Der Zeitplan der weiteren Reisen der „Symphony of the Seas“ sei nicht betroffen.

Tui Cruises beendet Kreuzfahrt nach Corona-Ausbruch

Auch auf Kreuzfahrtschiffen in Europa waren in den vergangenen Tagen Corona-Ausbrüche gemeldet worden. So hatte Tui Cruises eine Kanaren-Kreuzfahrt vorzeitig abgebrochen, nachdem Infektionen bei zunächst vier Gästen festgestellt worden waren. Nach einer vollständigen Testung von Passagierinnen und Passagieren sowie der Besatzung seien einige weitere Fälle hinzugekommen, teilte das Unternehmen mit.

Alle 1600 Passagierinnen und Passagiere der „Mein Schiff 4“ gingen daraufhin am Sonntag in Las Palmas de Gran Canaria von Bord, die meisten von ihnen planmäßig. 300 von ihnen hätten eigentlich noch sieben Tage auf dem Schiff verbringen wollen, sagte eine Unternehmens­sprecherin.

Ende November hatte es die „Artania“ getroffen: Mit rund einem Dutzend Corona-Infizierten an Bord lief das Kreuzfahrtschiff den Hafen von Bremerhaven an, wie „Buten un binnen“ berichtet. Es war von einer 19-tägigen Seereise zurückgekommen – bereits in Portugal waren zehn positiv Getestete ausgeschifft worden. Die „Artania“ hätte eigentlich wenig später mit neuen Gästen wieder in Richtung Kanaren starten sollen, doch diese Reise sagte die Reederei kurzfristig ab.