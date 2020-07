Rosa Schnee auf Gletscher in italienischen Alpen: Algen vermutliche Ursache

Anzeige

Skifahrer und Wanderer in den italienischen Alpen können gerade rosa gefärbten Schnee entdecken – auf dem Gavia-Pass sowie auf dem Presena-Gletscher auf gut 2.600 Metern. Es sei das erste Mal, dass dieses Phänomen in der Region Lombardei zu sehen sei, berichtet die Zeitung “Brescia Today“.

Das Phänomen ist auch als Wassermelonenschnee oder Blutschnee bekannt – und konnte in den vergangenen Jahren etwa in Grönland und im Yosemite-Nationalpark in Kalifornien beobachtet werden.

Video zeigt rosa Schnee in den Alpen

Hinter dem verfärbten Schnee stecken Schneealgen (Ancylonema nordenskioeldii), die unter oder auf dem Schnee wachsen. Eigentlich sind die Algen mikroskopisch klein. Wenn sie jedoch in großer Zahl wachsen, dann können sie den Schnee verfärben.

Das geschieht vor allem im Sommer in langsam abtauenden Schneefeldern in den Alpen und Polargebieten. Manchmal werden die Farbteppiche so groß, dass sie sogar aus dem All zu sehen sind. Außer den roten sind auch gelbe oder grüne Algenblüten aus der Antarktis bekannt.

Algen könnten Gletscherschmelze beschleunigen

Gefährlich sind die Schneealgen nicht, es handelt sich dabei um ein natürliches Phänomen, erklärte Forscher Biagio Di Maio vom Nationalen Forschungsraft Italiens. Die Algen reflektieren die Sonne nicht, sondern absorbieren sie. Eigentlich kann weißer Schnee knapp 80 Prozent der Sonnenstrahlen reflektieren, doch durch dunklere Farbe ist das nicht mehr so gut möglich. Die Folge: Der Schnee erwärmt sich und schmilzt schneller, die Algen versorgen sich so mit Wasser.

Die Auswirkungen auf die Umwelt könnten daher schwerwiegend sein: Denn die Algen könnten bei einer massenhaften Ausbreitung die Gletscher noch schneller zum Schmelzen bringen als bislang gedacht und so die Folgen des Klimawandels beschleunigen.