RKI erklärt Spanien zum Risikogebiet, auch Mallorca betroffen - Reisewarnung des Auswärtigen Amtes dürfte folgen

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat ganz Spanien außer den Kanarischen Inseln (Gran Canaria, Teneriffa, Fuerteventura, Lanzarote, El Hierro, La Palma) zum Risikogebiet erklärt. Die beteiligten Bundesministerien bestätigten der Deutschen Presse Agentur einen Bericht der “Bild”. Damit wird wohl auch zeitnah eine Reisewarnung vom Auswärtigen Amt für das beliebte Urlaubsziel folgen.

Das RKI verwies bei einer Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland zunächst auf das Auswärtige Amt, das am Freitagnachmittag allerdings nicht erreichbar war. Das RKI teilte weiter mit, noch nicht sagen zu können, wann eine offizielle Aktualisierung der Liste der Risikogebiete erfolgt.

Spanien hat zuletzt wieder einen sehr starken Anstieg von Corona-Neuinfektionen erlebt. 2935 Fälle binnen 24 Stunden wurden in dem Land registriert, auf der Urlaubsinsel Mallorca lag der Wert der Neuinfektionen bereits am Donnerstag bei 66,81 pro 100.000 Einwohner – und damit deutlich über dem kritischen Wert von 50. Wie bereits berichtet, war daher absehbar, dass zumindest Mallorca als Risikogebiet ausgewiesen wird. Wann die Reisewarnung offiziell werden wird, ist noch unklar.

Reisewarnung für Spanien noch nicht offiziell ausgesprochen

Nun sind auch die anderen Baleareninseln Ibiza, Menorca, Formentera und Cabrera von den Reiserestriktionen betroffen, ebenso das komplette Festland Spaniens. Dort waren für beliebte Urlaubsregionen wie die Costa Brava, Barcelona oder Madrid allerdings schon zuvor Reisewarnungen ausgesprochen worden. Bei den Reisewarnungen orientiert sich das Auswärtige Amt an der Einschätzung des RKI, das aufgrund von Fallzahlen und Trends, in Absprache mit der Regierung, Risikogebiete ausweist.

Mit einer Reisewarnung werden Pauschalreisen in der Regel sofort abgesagt, nur Individualreisen finden noch statt. Airlines können selbst entscheiden, Risikogebiete mit oder ohne bestehehende Reisewarnung anzufliegen, Reiserückkehrer müssen bei der Ankunft in Deutschland dann aber einen staatlich verordneten Corona-Test machen und bis zum Ergebnis – in der Regel einige Stunden bis wenige Tage danach – in Quarantäne.