Neue RKI-Liste: Ganz Frankreich, Irland und Madeira sind Risikogebiete

Das Robert-Koch-Institut hat am Donnerstag erneut Risikogebiete ausgewiesen.

Neu hinzugekommen auf der Liste der Risikogebiete des Robert-Koch-Instituts sind:

Frankreich: Das gesamte Festland Frankreichs gilt nun als Risikogebiet.

Irland: Es gilt nun gesamt Irland als Risikogebiet.

Dänemark: Die Faröer Inseln gelten nun ebenfalls als Risikogebiet.

Portugal: Das Festland Portugals sowie die Insel Madeira gelten nun als Risikogebiete.

Norwegen: Die Regionen Rogaland und Trøndelag gelten nun ebenfalls als Risikogebiete.

Nicht mehr auf der Liste der Risikogebiete des Robert-Koch-Instituts:

Finnland: Die Region Päijät-Häme gilt nicht mehr als Risikogebiet.

Die neu ausgewiesenen Risikogebiete sind wirksam ab Samstag, 9. Januar 2021.

Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt, wenn ein Land oder eine Region den Grenzwert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschritten hat. Ganz Deutschland ist nach diesen Kriterien wie die meisten anderen europäischen Länder Risikogebiet. Auf dem europäischen Festland gibt es ab Samstag nur noch in Griechenland, Estland, Finnland, Norwegen und Österreich (zwei Gemeinden an der deutschen Grenze) Regionen, die nicht als Risikogebiete eingestuft sind.

Hinzu kommen ein Großteil der griechischen Inseln, die britische Isle of Man und die Kanalinsel Guernsey sowie die dänische Insel Grönland.

Für Risikogebiete im Ausland gilt eine Reisewarnung

Für Corona-Risikogebiete hat das Auswärtige Amt kurze Zeit später auch eine Reisewarnung ausgerufen. Die höchste Warnstufe des Auswärtigen Amtes ist zwar kein Reiseverbot, sie führt jedoch dazu, dass die meisten Veranstalter Pauschalreisen in diese Regionen absagen.

Umgekehrt haben eine Reisewarnung und die Einstufung als Risikogebiet auch eine positive Seite für Verbraucher: Sie sind ein starkes Indiz für eine Gefährdungslage. Und damit ist es Verbrauchern möglich, Buchungen einer Pauschalreise kostenlos zu stornieren.