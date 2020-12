Renaissance des Skibergsteigens: Ansturm auf die Pisten trotz Lockdown

Anzeige

München/Heilbronn. Die coronabedingte Schließung der Skigebiete wird in diesem Winter zu einer Renaissance des Skibergsteigens mit Muskelkraft führen. Das lässt sich an den Verkaufszahlen des Sporthandels ablesen. Demnach ist der Absatz von Alpinski eingebrochen, die nur für die Abfahrt geeignet sind. Der Verkauf von für Aufstieg und Abfahrt gleichermaßen geeigneten Tourenski hingegen boomt.

Das bedeutet faktisch eine Rückkehr zum Skifahren, wie es in den Alpen vor der Ära des Massentourismus vielerorts bis in die 1960er Jahre üblich war - ohne Lift und ohne Gondeln. Um mit Ski bergauf gehen zu können, müssen Felle auf die Lauffläche geklebt werden, die das Zurückrutschen verhindern. Vor der Abfahrt werden die Felle im Rucksack verstaut.

Garmisch-Partenkirchen: Volle Pisten ohne Lift-Betrieb

Obwohl der Winter noch gar nicht richtig begonnen hat, ist der Trend im Skigebiet von Garmisch-Partenkirchen bereits zu beobachten: Dort werden die Pisten vorsorglich beschneit und präpariert - für den Fall, dass die Saison doch noch starten kann. Am vergangenen Wochenende tummelten sich sodann Tausende auf den Pisten, obwohl kein einziger Lift fuhr.

Thomas Bucher vom Deutschen Alpenverein sieht zwar kein Chaos, wohl aber lokale Brennpunkte. „Schon alleine deswegen, weil insgesamt zu wenig Schnee liegt“, sagte er der „Süddeutschen Zeitung“. Der Bergsport, der im Gegensatz zum Liftbetrieb auch im Lockdown erlaubt ist, konzentriert sich also auf die Gebiete, in denen die Pisten bereits präpariert sind - wie in bayrischen Garmisch-Partenkirchen.

Garmisch verlangt von Tourengehern jetzt Parkgebühren

500 Autos sollen dort am vergangenen Wochenende auf dem Parkplatz gestanden haben. Mit Beginn der Weihnachtsferien am heutigen Freitag wurde deshalb eine Parkgebühr eingeführt. 15 Euro pro Tag pro Auto. Damit sollen die Kosten für das Befahren der Pisten gedeckt werden, denen bis dato keine Einnahmen gegenüber standen.

Auch andernorts sind Tourengeher entweder nicht erwünscht oder sie werden aufgefordert, sich an den Kosten der Infrastruktur zu beteiligen. Im Allgäu und in Innsbruck, meldet die „Süddeutsche Zeitung“, seien Parkplätze und Pisten komplett gesperrt worden, weil Haftungs- und Versicherungsfragten nicht geklärt seien.

Freies Gelände statt Piste liegt europaweit im Trend

Seit Jahren verlagert sich der Freizeit-Wintersport in allen Alpenländern von Frankreich bis Slowenien weg von der Piste ins freie Gelände. Der Deutsche Alpenverein spricht davon, dass sich die Zahl der Tourengeher in Deutschland seit 2000 verdreifacht hat, geschätzt 600.000 Menschen seien unterwegs. Doch auch wenn genügend Schnee läge, würden viele nicht nur derzeit gut präparierte Pisten für die Abfahrt bevorzugen - auch, weil keine Lawinengefahr droht.

Gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“ sagte deshalb Benedikt Böhm, Geschäftsführer des Tourenski-Herstellers Dynafit, dass er sich seit langem wundere, warum Skigebietsbetreiber keine Gebühren von Tourengehern verlangten. „Jahr für Jahr unvorbereitet in die Wintersaison starten, anstatt aus dem Trend ein gutes Geschäft zu machen, durch Parkplatzgebühren oder indem man Aufstiegspässe verkauft“, sagte er der Zeitung.

Alpinski, Snowboard, Rodeln und Eissport werden unbeliebter

Das Wintersportgeschäft allgemein litt schon vor schärferen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, nicht nur der Verkauf von Alpinski. „Wenn wir den Zeitraum Anfang Oktober bis Ende November betrachten, so lässt sich in den Bereichen Alpinski, Snowboard, Eissport und Rodeln ein deutliches Minus im hohen zweistelligen Bereich über alle Kategorien erkennen“, berichtet Frank Geisler, der beim Sporthändlerverbund Intersport das Tagesgeschäft verantwortet.

„Das sind allesamt Sportarten, bei denen man sich mit vielen anderen Personen zum Teil auf kleinem Raum bewegt oder Skilifte benötigt.“ Der Bereich Tourenski hingegen liegt demnach mit knapp 50 Prozent im Plus, der Langlauf bewegt sich auf dem Niveau des Vorjahres. „Die positive Entwicklung ist insbesondere von Textilien und Ausrüstung für Skitouren und Langlauf getrieben“, sagt Geisler.

Handel setzt auf Skitouren, Langlauf und Schneeschuhwanderungen

Corona wird wohl wie ein Turbobeschleuniger für den Retrotrend zurück zum eigenen Aufstieg wirken. „Wichtige Winter-Trendthemen werden Skitouren, Langlauf, Schneeschuhwandern beziehungsweise Winterwandern sein“, sagt Intersport-Manager Geisler.

„Da ist man unabhängig von Warteschlangen am Skilift, unabhängig von Restriktionen in der Lift-/Personenbeförderung und trotzdem mitten in der Winterlandschaft aktiv. Wir glauben, dass Corona hier das Mindset von vielen ändert, Individualsport gewinnt an Bedeutung.“ Geislers Einschätzung teilen viele in der Outdoorbranche.