Reisewarnung Schweden: Auswärtiges Amt hebt Reisewarnung auf, keine Einreisebeschränkungen für deutsche Urlauber

Angesichts gesunkener Corona-Infektionszahlen in Schweden hat das Auswärtige Amt die Reisewarnung für Schweden aufgehoben, das teilte die Behörde am Montagnachmittag mit.“ Nachdem die Zahlen der schwer Erkrankten und Todesfälle deutlich zurückgegangen sind, blieb die Zahl der Neuinfizierten im Juni konstant hoch, sinkt aber seit Anfang Juli kontinuierlich bei weiterhin hohem Testniveau”, schreibt das Auswärtige Amt auf seiner Webseite.

Schweden: Keine Einreisebeschränkungen für deutsche Urlauber

Staatsangehörige der EU, der Schweiz, ihre Familienangehörigen und Inhaber von EU-Aufenthaltsgenehmigungen unterlägen keinen Einreisebeschränkungen. Alle Grenzübergänge seien geöffnet.

Schweden war der letzte EU-Staat, für den noch eine deutsche Reisewarnung galt. Grund dafür war, dass es in dem Land immer noch mehr als 50 Corona-Infizierte pro 100.000 Einwohner gab.

Das Auswärtige Amt hatte die weltweite Reisewarnung am 15. Juni für die meisten Länder der EU aufgehoben. Verzögerungen gab es neben Schweden auch für Spanien, Norwegen und Finnland.

In Schweden gilt keine Maskenpflicht

Laut Johns-Hopkins-Universität haben sich in Schweden bisher insgesamt 75.823 Menschen mit dem Coronavirus infiziert (Stand: 14. Juli). 5536 davon sind an der Lungenkrankheit gestorben, damit ist die Sterblichkeitsrate höher als in anderen nordischen Staaten. Trotzdem hat kaum ein anders europäisches Land hat so locker auf die Coronavirus-Pandemie reagiert wie Schweden.

In Schweden gebe es keine Masken- oder Handschuhpflicht, die Bevölkerung werde jedoch eindringlich um das Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln gebeten, besonders auch auf Reisen. Menschenansammlungen und der öffentliche Nahverkehr in Stoßzeiten sollten gemieden werden.