Reisewarnung für fast ganz Spanien gilt offiziell – Mallorca betroffen, die Kanaren nicht

Anzeige

Anzeige

Spanien hatte zuletzt wieder einen sehr starken Anstieg der Zahl an Corona-Neuinfektionen erlebt. 2935 Fälle binnen 24 Stunden wurden in dem Land registriert, auf der Urlaubsinsel Mallorca lag der Wert der Neuinfektionen bereits am Donnerstag bei 66,81 pro 100.000 Einwohner – und damit deutlich über dem kritischen Wert von 50. Damit war absehbar, dass zumindest Mallorca von der Bundesregierung als Risikogebiet eingestuft wird.

Spanien: Auf Risiko-Einstufung des RKI folgt Reisewarnung

Am Freitagabend dann die offizielle Bestätigung des Auswärtigen Amts: Für fast ganz Spanien, also auch die Balearen mit Mallorca, gilt ab sofort eine Reisewarnung. Einzig die Kanaren (Gran Canaria, Teneriffa, Fuerteventura, Lanzarote, El Hierro, La Palma) sind von der Warnung ausgenommen.

Zuvor hatte bereits das Robert-Koch-Institut (RKI) die Gebiete als Risikozone eingestuft. Nun also die offizielle Reisewarnung.

Was bedeutet die Reisewarnung für Spanien?

Mit einer Reisewarnung werden Pauschalreisen in der Regel sofort abgesagt, nur Individualreisen finden noch statt. Airlines können selbst entscheiden, Risikogebiete mit oder ohne bestehende Reisewarnung anzufliegen. Reiserückkehrer aus Risikogebieten müssen bei der Ankunft in Deutschland – auch dann, wenn die Einstufung erst erfolgte, nachdem sie sich bereits in dem Land befanden – einen staatlich verordneten Corona-Test machen und bis zum Ergebnis – in der Regel einige Stunden bis wenige Tage danach – in Quarantäne.