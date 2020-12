Reisestopp wegen Virus-Mutation: Was Reisende in Großbritannien und Südafrika wissen müssen

Anzeige

Die Verbreitung einer Coronavirus-Variante in Großbritannien und Südafrika sorgt für herbe Einschränkungen im Reiseverkehr. Etliche Länder in Europa und der Welt haben bereits Flugverbote, strengere Einreiseregeln oder gleich Einreisestopps gegen Reisende aus Großbritannien und Südafrika verhängt, darunter auch Deutschland: “Unternehmen, die im Eisenbahn-, Bus-, Schiffs- oder Flugverkehr Reisende aus dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland oder der Republik Südafrika befördern, sind verpflichtet, Beförderungen aus diesen Staaten in die Bundesrepublik Deutschland zu unterlassen“, heißt es in einer am Montag im Bundesanzeiger veröffentlichte Verordnung des Gesundheitsministeriums.

Der Fährverkehr am Hafen von Dover ist eingestellt, der Eurostar-Tunnel gesperrt und auch die Zugverbindungen zwischen der Insel und dem Kontinent sind gekappt. Aktuell gibt es für Deutsche also kaum Möglichkeiten, von Großbritannien zurückzureisen.

Das gilt für Reisende, die trotz Reisestopp nach Deutschland kommen

Weiterlesen nach der Anzeige

Was gilt nun für Reisende, die über Umwege aus Großbritannien oder Südafrika nach Deutschland kommen oder in den Ländern festsitzen? Und was gilt für Menschen, die für die kommenden Tage oder Wochen Reisen nach Großbritannien oder Südafrika gebucht hatten? Der aktuelle Stand im Überblick:

Wer es schafft, trotz der Einschränkungen über Umwege nach Deutschland zu reisen, muss bei der Einreise einen Nachweis eines negativen Corona-Tests in digitaler oder Papierform auf Deutsch oder Englisch vorzeigen. Der Test darf bei Einreise maximal 48 Stunden alt sein, alternativ muss bei der Einreise ein Test gemacht werden. Außerdem gelten weiterhin die Quarantäneregeln des jeweiligen Bundeslandes.

NRW hat dafür die Quarantänepflicht für Reisende aus Großbritannien und Südafrika wieder eingeführt. Betroffene müssen – wie in allen anderen Bundesländern auch –für zehn Tage in Quarantäne. Nach frühestens fünf Tagen kann diese durch einen weiteren Coronatest mit negativem Testergebnis verkürzt werden.

Derzeit keine Rückholaktion für gestrandete Deutsche geplant

Anders als bei den Grenzschließungen im Frühjahr plant die Bundesregierung aktuell keine Rückholaktion für gestrandete Deutsche. Eine Frage danach stelle sich aktuell nicht, sagte eine Sprecherin der Auswärtigen Amtes bei der Regierungspressekonferenz am Montag. Sie verwies darauf, dass der Zugverkehr von und nach Großbritannien voraussichtlich nur kurzfristig unterbrochen sein werde. „Für Deutsche vor Ort bedeutet das leider, dass es jetzt zu erheblichen Einschränkungen kommt.“

Gestrandeten in Großbritannien riet die Sprecherin, nach Möglichkeit vor Ort zu bleiben und die Lage zu beobachten. „Aus Südafrika können unter Umständen noch weitere Rückreisemöglichkeiten genutzt werden.“

Flugverbot nach Deutschland: Diese Rechte haben Reisende

Bei Flügen, für welche die EU-Fluggastrechte gelten, müssen die Airlines bis zum Ersatzflug Betreuungsleistungen für betroffene Passagiere erbringen, etwa die Unterbringung in einem Hotel sowie die Versorgung. Das ist bei den Flügen aus Großbritannien der Fall, bei Flügen aus Südafrika allerdings nur, wenn diese von EU-Airlines durchgeführt werden.

Auch Mehrkosten für einen teureren Rückflug müssen Reisende nicht übernehmen, weder Pauschalreisende noch Individualreisende, für welche die EU-Fluggastrechteverordnung gilt.

Wenn es zu Zwangsaufenthalten bei Zugreisen kommt, sehen die EU-Fahrgastrechte vor, dass das Bahnunternehmen die notwendigen Kosten für Bahnreisende bis zur Ersatzbeförderung übernimmt, berichtet die „Süddeutsche“.

Können Reisen nach Großbritannien und Südafrika kostenlos storniert werden?

Wenn nach der Buchung eine Reisewarnung ausgesprochen oder Einreisestopps verhängt werden, können Pauschalreisende unter der Berufung auf außergewöhnliche Umstände kostenfrei vom Vertrag zurücktreten.

Wenn Flüge oder Züge ausfallen, haben alle Reisende – auch Individualreisende – Anspruch auf Rückerstattung. Wer nur ein Hotel gebucht hat, ist im Zweifel auf die Kulanz der Unterkunft angewiesen. Zumindest, so lange die Einreise in irgendeiner Form noch möglich wäre. Ist der Verkehr dagegen komplett unterbrochen, müssen Hotelkosten nach Anwendung deutschen Rechts erstattet werden.