Fernreise ohne Quarantäne: Diese Länder öffnen nur für Geimpfte

Fernreisen sind seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie vor eineinhalb Jahren ein schwieriges bis unmögliches Unterfangen. Zum einen halten viele Länder ihre Grenzen noch immer fest verschlossen wie beispielsweise China, Japan und Australien. Zum anderen lassen die hohen Infektionszahlen keinen entspannten Urlaub zu wie etwa im Fall von Südafrika oder Mexiko.

Anders sieht es in Afrika aus – der Kontinent hat sich nach Ausbruch der Corona-Pandemie am schnellsten wieder für internationalen Tourismus geöffnet. Die meisten Länder können bereits seit dem Sommer 2020 wieder bereist werden. Ägypten, Marokko und die Kapverden erlauben Geimpften sogar die Einreise ohne Corona-Test. Auch in der Karibik empfangen beliebte Ziele wie die Dominikanische Republik und Jamaika schon länger wieder Touristinnen und Touristen ohne große Einschränkungen.

Andere Staaten kündigen nun ebenfalls Grenzöffnungen an, bleiben aber vorsichtig. Die Einreise ist nur unter einer Bedingung möglich: Die Reisenden müssen vollständig geimpft sein.

Kanada: Diese Einreiseregeln gelten für geimpfte Deutsche

Eines dieser Länder ist Kanada. Vor etwa einem Monat begann das Land, das für seine unberührte Natur und Wildtiere bekannt ist, seine Grenzen langsam wieder zu öffnen. Zunächst nur für geimpfte US-Amerikanerinnen und Amerikaner. Seit dem 7. September dürfen nun auch Geimpfte aus Deutschland und anderen Ländern Europas Kanada wieder besuchen.

Um einreisen zu dürfen, müssen Reisende ab zwölf Jahren vollständig mit einem von der kanadischen akzeptierten Impfstoff gegen das Coronavirus geimpft sein. Außerdem müssen Touristinnen und Touristen einen negativen PCR-Test vorweisen, der bei Abflug nicht älter als 72 Stunden sein darf. Kinder unter fünf Jahren sind nach Angaben der kanadischen Regierung von der Testpflicht ausgenommen. Auch eine Registrierung auf „ArriveCan“ ist Pflicht.

Corona-Lage in Kanada

Kanada hat die Corona-Pandemie noch nicht unter Kontrolle – allerdings bewegen sich die Infektionszahlen in einem vergleichsweise niedrigen Bereich. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 51,3 (Stand: 7. September). Tendenz: fallend. Insgesamt haben sich in Kanada seit Ausbruch der Corona-Pandemie mehr als 1,5 Millionen Menschen mit dem Virus infiziert, mehr als 27.000 Menschen sind mit oder an Corona gestorben.

Einheitlich geltende Corona-Regeln gibt es in dem Land nicht. Jede Provinz kann auf das aktuelle Infektionsgeschehen individuell reagieren. Generell gilt in Zügen, Bussen und auf Fähren eine Maskenpflicht oder die dringende Empfehlung, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Zu Menschen außerhalb des eigenen Haushalts sollte ein ausreichender Abstand eingehalten werden.

Singapur: Voraussetzungen für die Einreise

Singapur empfängt seit dem 7. September ebenfalls wieder Reisende aus Deutschland. Allerdings gilt auch hier: Zutritt nur für Geimpfte. Diese können über die sogenannte Vaccinated Travel Lane (VTL) einreisen. Direktflüge von und nach Deutschland sind derzeit mit Singapore Airlines und ab dem 16. September auch wieder mit der Lufthansa möglich.

Damit die Einreise nach Singapur auch wirklich klappt, müssen geimpfte Reisende 48 Stunden vor dem Abflug und bei der Ankunft am Flughafen Changi einen PCR-Test durchführen. Bis das letzte Testergebnis vorliegt, müssen sich Urlauberinnen und Urlauber aus Deutschland in ihrem Hotel aufhalten. Wer nicht Staatsbürger von Singapur ist, muss zudem einen Vaccinated Travel Pass (VTP) zwischen sieben und 30 Tagen vor dem geplanten Einreisedatum nach Singapur beantragen.

Corona-Lage in Singapur

In dem wohlhabenden Stadtstaat mit 5,7 Millionen Einwohnern sind die Corona-Infektionszahlen seit über einem Jahr sehr niedrig - die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 24,5 (Stand: 7. September). Tendenz: leicht steigend. Insgesamt haben sich in Singapur seit Ausbruch der Corona-Pandemie 68.000 Menschen mit dem Virus infiziert, 55 sind mit oder an Corona gestorben.

In Singapur muss beim Verlassen der eigenen vier Wände generell ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Außerdem ist das Ein- und Auschecken in Geschäften, Malls und Restaurants mithilfe der „Trace-Together“-App verpflichtend.

Israel erlaubt Kleingruppen-Reisen ab September

Israel will sein Pilotprojekt wieder aufnehmen und kleinen Reisegruppen den Besuch ab dem 19. September wieder erlauben. Einreisen sollen dürfen Gruppen zwischen 5 und 30 Reisenden aus Ländern, die auf der grünen, gelben und orangen Liste Israels. Voraussetzung ist, dass alle Gruppenmitglieder vollständig gegen Covid-19 geimpft sind, berichtet „CNN“ unter Berufung auf das Tourismusministerium. Außerdem muss ein negativer PCR-Test vorgelegt werden, der bei der Einreise maximal 72 Stunden alt sein darf. Nach der Ankunft am Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv müssen sich alle Reisenden erneut einem Test unterziehen. Individualtouristen dürfen weiterhin nicht einreisen.

Israel hatte die Grenzen zu Beginn der Coronavirus-Pandemie im März 2020 geschlossen. Im Mai hatte das Land erstmals wieder kleine Reisegruppen zugelassen – das Pilotprojekt war im August jedoch ausgesetzt worden, als die Delta-Variante sich ausbreitete.

Corona-Lage in Israel

Die Corona-Lage im Land bleibt weiter angespannt – die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 638,3 (Stand: 7. September). Tendenz: leicht sinkend. Als erstes Land der Welt hat Israel die dritte Corona-Impfung eingeführt. Bereits 2,5 Millionen Menschen im Land haben die sogenannte Booster-Impfung erhalten.

Thailand plant Tourismusstart ab Oktober

Thailand hat bereits kleine Reisekorridore geschaffen: Im Zuge des „Sandbox“-Projektes haben die größten Inseln Phuket und Ko Samui bereits im Juli für Geimpfte geöffnet. Ab Oktober soll nun der Tourismus-Start in vielen weiteren Regionen folgen, darunter die Hauptstadt Bangkok und die Provinz Chon Buri mit dem beliebten Badeort Pattaya. Voraussetzung sei, dass bis dahin 70 Prozent der Menschen in den betroffenen Gebieten vollständig geimpft seien. Andere asiatische Länder wie China, Japan und Vietnam halten die Grenzen jedoch weiterhin geschlossen.