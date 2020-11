Joe Bidens Pläne könnten auch das Reisen in den USA verändern

Anzeige

Der 46. Präsident der USA ist gewählt: Am 20. Januar 2021 wird Joe Biden seinen Amtseid als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ablegen. Mit seinem Amtsantritt könnte sich auch das Reisen in den USA verändern. Der Demokrat will zwei Richtlinien der Trump-Regierung umkehren: Das Reiseverbot aus 13 überwiegend muslimischen Ländern in die USA und den Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen. Zudem will der gewählte Präsident den entlassenen und beurlaubten Arbeitnehmern der Reisebranche helfen. Er sicherte Fluggesellschaften und Hotels eine finanzielle Unterstützung zu. Eine solche gab es zwar unter Donald Trump auch, doch das dafür veranlasste CARES-Gesetz lief bereits Ende September aus.

Direkt zum Amtsantritt versprach Biden, die Einreisebeschränkungen für Reisende aus Libyen, Iran, Somalia, Syrien, Jemen, Nordkorea, Venezuela, Eritrea, Kirgisistan, Myanmar, Nigeria, Sudan und Tansania aufzuheben, berichtet „USA today“. Trump hatte bereits unmittelbar nach seinem Amtsantritt im Jahr 2017 die Beschränkungen für sieben der Länder erlassen, weitere folgten im Januar dieses Jahres.

Biden und der Klimawandel: Emissionsfreie Verkehrsmittel landesweit geplant

Im Kampf gegen den Klimawandel will Biden dem Pariser Übereinkommen wieder beitreten. Sein Plan ist es, die Vereinigten Staaten bis zum Jahr 2050 auf den Weg zur Netto-Null-Emissionen zu bringen. Dafür ist zunächst eine Investition von 1,7 Billionen US-Dollar über einen Zeitraum von zehn Jahren vor gesehen. So möchte er weitestgehend alle Transportmittel auf sauberere Kraftstoffe und elektrischen Strom umstellen, um die Kohlenstoffbelastung zu verringern und die Auswirkungen des Klimawandels zu mildern.

Da die Luftfahrt zwölf Prozent der weltweiten Kohlendioxidemissionen aus dem Verkehr verursachen, soll die Luftverkehrsemissionen der USA bis 2050 um 50 Prozent sinken. Zudem sollen “strenge” Kraftstoffverbrauchsstandards entwickelt werden, die zu einer vollständigen Elektrifizierung von leichten und mittleren Nutzfahrzeugen und zu Verbesserungen für schwere Nutzfahrzeuge führen würden. Darunter: Züge, Transitbusse, Fähren und Personenkraftwagen.

In diesem Zusammenhang sollen 500.000 Ladestationen für Elektrofahrzeuge bis zum Jahr 2030 landesweit installiert werden. Und jede Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern soll emissionsfreie öffentliche Verkehrsmittel erhalten. Dazu gehören Stadtbahnen und Busse sowie die Infrastruktur für Fußgänger und Radfahrer. Statt eines Roadtrips auf der Route 66 mit einem gemieteten Geländewagen oder eine Fahrt durch New York mit einem benzinbetriebenen Taxi könnten also Elektroautos und andere emissionsfreie Verkehrsmittel in Zukunft die Touristen durchs Land fahren.

Übergreifend soll auch die Infrastruktur verbessert werden. Das würde Veränderungen an Straßen, Brücken, Verkehrssystemen und Flughäfen bedeuten. Über einen Zeitraum von 10 Jahren soll eine Investition von 1,3 Billionen US-Dollar getätigt werden. Darin enthalten sind 50 Milliarden US-Dollar im ersten Jahr für die Reparatur der Autobahninfrastruktur, so „USA today“.