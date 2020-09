Reiseforscher erklärt: Warum wir auch im Jahr 2021 nicht wie früher reisen

Anzeige

Anzeige

“Interkontinental reisen können wir bestenfalls wieder 2021 – und auch das nur begrenzt” – das hat Christian Laesser, Touristik-Professor an der Schweizer Universität St. Gallen, bereits im vergangenen April in einem Interview mit der „Neuen Zürcher Zeitung“ gesagt. Damals stand Europa ganz im Zeichen des Lockdowns. An Urlaub war gar nicht zu denken, höchstens virtuell – stattdessen gab es unter dem Motto “Stay at home” Wohnzimmer-Konzerte, Comedy auf dem Sofa oder Online-Kochkurse.

Seither hat sich viel getan: Viele Grenzen sind wieder geöffnet, in den Sommerferien stiegen die Deutschen wieder ins Flugzeug oder ins Auto, um auf ihrer Lieblingsinsel am Strand zu liegen oder in den Bergen zu wandern. So richtig entspannt war das allerdings nicht – immer wieder verhagelten kurzfristige neue Reisewarnungen und Quarantänebestimmungen die Reiselaune. Wie wird das in ein paar Monaten aussehen? Darüber spricht Professor Laesser im RND-Interview.

Christian Laesser ist Touristik-Professor an der Schweizer Universität St. Gallen. © Quelle: Laesser

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Sie haben im April in einem Interview gesagt, dass wir bestenfalls 2021 wieder interkontinental reisen können – und auch das nur begrenzt. Wie stehen Sie heute, gut fünf Monate später, zu dieser Einschätzung?

Ich würde das immer noch sagen. An diese Situation werden wir uns noch eine Zeit lang gewöhnen müssen und lernen, mit ihr umzugehen. Mittlerweile ist es ja offensichtlich, dass erst dann wieder einigermaßen gereist werden kann, wenn entweder die Weltbevölkerung größtenteils durchgeimpft ist oder die Quarantänen aufgehoben werden können, weil die Infektionsraten überall ähnlich sind. Mitte 2021 ist immer noch der best case – wahrscheinlich wird es länger dauern. Für Interkontinentalreisen müsste auch das nötige Angebot vorhanden sein, denn aktuell riskiert es keine Airline, mehr als die nötigen interkontinentalen Verbindungen anzubieten. Ein Beispiel: Qantas will bis Juni 2021 gar keine Interkontinentalstrecke fliegen.

Interkontinental ein Netz wieder hochzufahren, ist keine triviale Übung, das dauert seine Zeit. Ein Grund ist, dass Fluggesellschaften bei diesen Verbindungen auch Zubringer- und Abbringerflüge mitberücksichtigen müssen. Aus diesem Grund geht die International Air Transport Association (IATA) inzwischen davon aus, dass vor 2023 oder 2024 keine Normalität diesbezüglich eintreten wird. Wir reden also von einem mittelfristigen Zeitraum.

Okay, also eher weniger Fernreisen im nächsten Jahr. Wie wird das Reisen im Jahr 2021 aus Ihrer Sicht denn stattdessen aussehen?

Das nächste Jahr ist aus meiner Sicht ein Übergangsjahr – ich glaube aber nicht, dass wir sehr viel anders reisen werden als dieses Jahr. Aus meiner Sicht gibt es zwei Szenarien. Das erste ist, dass wir weiter wechselnde Quarantäne-Bestimmungen haben. Die Quarantäne-Zeiten werden vielleicht kürzer, es sind vielleicht nicht mehr ganze Länder, wo ich nicht mehr hin kann, sondern nur Regionen. Aber diese ständig wechselnden Regeln werden die Lust am Reisen trotzdem weiter einschränken. Man bleibt dann dort, wo man einigermaßen sicher ist, beziehungsweise man fährt dorthin, wo man schnell ganz selbstständig auch innerhalb von 24 Stunden wieder nach Hause kommen kann. Sprich: Reisen mit dem Auto, durchaus auch ins Ausland, bleiben attraktiv.

Video Reisewarnungen für weitere Regionen in elf EU-Ländern 1:19 min Die Bundesregierung hat weitere Regionen in der EU zu Corona-Risikogebieten erklärt. © Reuters

Das zweite Szenario – und das halte ich für wahrscheinlicher – wäre: Wir haben überall 14-Tage-Inzidenz-Werte von mehr als 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohnern. Aber weil das alle Länder haben werden, könnten wir im Prinzip die Quarantänebestimmungen aufheben – außer für die Hotspots, an denen die Zahlen explodieren. Hierzu brauchen wir aber auch schnellere und mehr Tests. Unter solchen Voraussetzungen könnte es weniger Reisebeschränkungen geben. Aber ich glaube, die Menschen selbst werden vermutlich noch zurückhaltend bleiben. Zum Beispiel aus Angst vor Erkrankungen im Ausland oder wegen eher trüben wirtschaftlichen Perspektiven – zum Beispiel aufgrund von Kurzarbeit oder auch unsicherer Einkommensaussichten. Das wird generell die Nachfrage weiter hemmen.

Ein möglicher Game Changer wäre ein Impfstoff – je nachdem, wie gut er wirkt und wie schnell eine Bevölkerung durchgeimpft werden kann. Aber das halte ich nicht vor Ende 2021 für realistisch, auch wegen der Produktionskapazitäten.

Der Reise-Sommer 2020 war geprägt von eindrücklichen Bildern, die Extreme zeigten: Einige Touristen-Hotspots wie Venedig waren zeitweise praktisch menschenleer, andernorts sah man überfüllte Strände und feierwütige Touristen auf Mallorca oder in Kroatien. Wieso fällt es uns mitunter so schwer, im Urlaub vernünftig zu agieren?

Anzeige

Grundsätzlich ist es so: Gewisse Anziehungspunkte sind so attraktiv, dass sie viele Menschen anziehen. Städte wie Rom, Florenz und Venedig waren trotzdem leer – das lag aber primär am fehlenden Interkontinentaltourismus. Berge und Strände hingegen sind beliebte regionale Naherholungsziele, an welche die Europäer reisen. Bezüglich der Partytouristen ist es so, dass ein paar Hotspots in Europa diese Art von Urlaubern anziehen. Das war aber nicht das allgemeine touristische Verhalten, was man großflächig beobachten konnte.

Video Urlaub trotz Corona: Der Reisereporter auf der Urlaubsinsel Mallorca 4:02 min 10.900 Touristen sind im Rahmen eines Pilotprojekts auf die Balearen geflogen, um Urlaub unter Corona-Regeln zu testen. Darunter auch Maike Geißler. © Maike Geißler/RND

Mit der Vernunft im Urlaub ist es aber grundsätzlich schwierig. Denn Urlaub ist eine hochemotionale Angelegenheit, eine Sondersituation. Die Leute wollen sich etwas gönnen. Sie glauben, sie haben ein Recht auf Dinge, auf die sie sonst kein Recht haben. Das sind die Ausnahmewochen im Jahr, in denen Vernunft für viele Menschen ganz hintenansteht. Man will, dass es einem gut geht während dieser Zeit – und auch danach, wenn man sich an die Erlebnisse erinnert.

Wird uns das Coronavirus vom Massentourismus befreien?

Vorübergehend möglicherweise schon. Das Phänomen Massentourismus entsteht ja, wenn ein Ort oder Punkt erstens derart attraktiv ist, dass er sehr viele Leute anzieht, und zweitens die Anreise preisgünstig möglich ist und der Ort selbst keinen Eintritt kostet. Im Moment gibt es keinen Massentourismus – Grund sind auch die fehlenden Interkontinentalflüge und Kreuzfahrtschiffe, welche sonst die immer gleichen Punkte ansteuern.

Und selbst, wenn die Gesundheitskrise irgendwann vorbei ist, werden wir in vielen Ländern eine wirtschaftliche Krise haben. Rezession und Einkommensunsicherheiten spielen dann eine große Rolle, und das ist Gift für die touristische Nachfrage. Wenn ich nicht sicher bin, ob ich in einem halben Jahr noch einen Job habe, dann werde ich mir zweimal überlegen, wie viel Geld ich für Reisen ausgebe. Das wird sicherlich für längere Zeit für einen Nachfragedämpfer sorgen. Ob aber langfristig der Massentourismus Geschichte ist, das wage ich zu bezweifeln.

Ist die Corona-Krise nicht auch eine Chance, über Probleme nachzudenken, die der Massentourismus mit sich bringt und nach Lösungen zu suchen? Zum Beispiel in Hinblick auf das Thema Nachhaltigkeit?

Grundsätzlich ist der Verkehr der Haupttreiber im Tourismus, welcher die Nachhaltigkeit verhagelt. Aber dafür fühlt sich niemand federführend verantwortlich, siehe zum Beispiel Flugticketabgabe oder CO₂-Abgaben. Mobilität und in der Folge Verkehr kreiert nicht nur ein touristisches, sondern ein grundsätzliches Nachhaltigkeitsproblem.

Ein Mann mit dem Transparent "Rettet die Reisebüros" in Potsdam. Das Aktionsbündnis "Wir zeigen Gesicht! Rettet die Reisebüros - rettet die Touristik!" hatte im April zu bundesweiten Aktionen der Reiseveranstalter und Reisebüros für einen Rettungsschirm in der Corona-Krise aufgerufen. © Quelle: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dp

Aber: Die Diskussion um Nachhaltigkeit ist aktuell in den Hintergrund gerückt. Derzeit geht es ums finanzielle Überleben der Tourismusbranche, von Unternehmen, Privatpersonen und ganzer Staaten. Da sind zunächst einmal viele andere Probleme zu lösen, das Nachhaltigkeitsthema rutscht wahrscheinlich für einige Zeit eher in den Hintergrund.

Die Forderungen nach und Diskussionen über Nachhaltigkeit im Tourismus der Wissenschaftler finden in einem sicheren Raum statt – im Gegensatz zu denen der Menschen, die im freien Markt ihr Geld verdienen müssen und denen momentan das Wasser bis zum Halse steht. Und das wird die Diskussion wahrscheinlich auf absehbare Zeit dominieren.

Rechnen Sie mit einer Pleitewelle, möglicherweise im Jahr 2021?

Die Unternehmen werden in der Corona-Krise einem extremen Stresstest unterzogen. Es wird ganz sicher zu Konkursen kommen, aber ob es eine Pleitewelle geben wird oder ob es einzelne Betriebe treffen wird, kann ich noch nicht einschätzen. Derzeit schieben die Hilfsmaßnahmen für die wirtschaftlichen Ausfälle aufgrund von Sars-CoV-2 die mögliche Pleitewelle noch Richtung 2021. Maßnahmen wie Kurzarbeit und Direkthilfen für Selbstständige entlasten die Jahresrechnungen. Jedes Unternehmen, das Reserven hat, wird die Zeit wohl erst mal überleben. Das Problem ist aber, dass bei Unternehmen wie der Beherbergung, Restaurants, Airlines und Bergbahnen die Gewinnmargen nicht sehr hoch sind. Das heißt, die Reserven sind wahrscheinlich beschränkt – und wenn diese aufgebraucht sind, werden die Unternehmen wahrscheinlich vom Markt ausscheiden. Diese Folgen könnten sich 2021 verstärkt zeigen.