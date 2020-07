Reise nach China: Künftig nur mit negativem Corona-Test möglich

Anzeige

Peking. Die chinesische Luftfahrt verschärft die Coronavirus-Richtlinien am Flughafen, um die weitere Ausbreitung der Pandemie zu verhindern. Wer künftig mit dem Flugzeug nach China reist, ist nun dazu verpflichtet, einen aktuellen und negativen Covid-19-Test vorzulegen. Das teilte die zuständige Behörde CAAC mit.

Die Ergebnisse, die vor dem Boarding zum Einsatz kommen, dürfen demnach nicht älter als fünf Tage sein. Andernfalls ist für Passagiere keine Anreise mit dem Flugzeug möglich. Um die Kapazitäten dafür zu gewährleisten, plant die Behörde Tests von Laboren, die von den chinesischen Botschaften in den jeweiligen Gastländern festgelegt und anerkannt werden.

Trotz Corona: Deutsche Airlines weiten Angebot nach China aus

Außerdem untersagt die chinesische Luftfahrt mehreren Airlines bestimmte Flüge. Der Grund: In der Vergangenheit wurden auf einzelnen Strecken mehr als fünf Personen positiv auf Covid-19 getestet.

Erst am Freitag kündigte die Deutsche Lufthansa an, die Anzahl der Flüge nach China in den kommenden Wochen zu verdoppeln. Auch Air France-KLM erhielt zuvor eine Genehmigung für einen ausgiebigeren Betrieb.