Reise in Risikogebiet: In diesen Bundesländern müssen Geimpfte nicht mehr in Quarantäne

Die Corona-Impfungen schreiten voran und damit steigt auch der Druck, den Geimpften wieder mehr Freiheiten zurück zu geben. In Niedersachsen und Baden-Württemberg treten an diesem Montag, 19. April, erste Erleichterungen für Menschen mit einem vollständigen Impfschutz in Kraft.

In Niedersachsen gilt: Geimpfte, die aus Risiko- oder Hochinzidenzgebieten einreisen, werden künftig ebenso behandelt wie diejenigen, die über einen tagesaktuellen negativen Antigen- oder PCR-Test verfügen. So lange sie keine Symptome aufweisen, müssen sie nicht in Quarantäne. Dafür muss die vollständig abgeschlossene Corona-Impfung seit mindestens 15 Tagen abgeschlossen sein. Wer hingegen aus einem Virusvariantengebiet einreist, muss auch mit Impfung nach wie vor in Quarantäne, da laut Landesregierung bestimmte Virusvarianten zu einer geringeren Wirkung des Impfschutzes führen können.

Das Land stützt sich dabei auf eine Studie des Robert-Koch-Instituts: Demzufolge ist das Risiko einer Virusübertragung durch vollständig geimpfte Menschen spätestens ab dem 15. Tag nach Erhalt der zweiten Impfdosis stark reduziert.

Diese Regeln gelten für Geimpfte in Baden-Württemberg bei der Einreise

Auch in Baden-Württemberg gilt: Wer aus einem Risikogebiet im Ausland einreist, muss nicht mehr in Quarantäne. Dies gilt für jeden, der beide Corona-Impfungen erhalten hat, wenn seit der zweiten Impfung bereits 14 Tage vergangen sind. Wer zuvor an Covid-19 erkrankt war, benötigt nur eine Impfung, um als vollständig geschützt zu gelten.

Die Erleichterungen werden mit neuesten Daten begründet, die darauf hinweisen, dass Geimpfte sich nur sehr selten mit dem Virus anstecken und es dann auch nur in sehr geringem Maße übertragen. Geimpfte spielten bei der Ausbreitung der Pandemie keine wesentliche Rolle mehr, heißt es von der Ständigen Impfkommission (Stiko). Die baden-württembergische Landesregierung nehme diese Einschätzungen zum Anlass, Erleichterungen umzusetzen, wie eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums mitteilte.

Die Regierung mahnt, mit den zurückgewonnenen Rechten verantwortungsvoll umzugehen. Laut der Ministeriumssprecherin ginge das Land davon aus, dass die Menschen verantwortungsvoll mit ihren Grundrechten umgingen. Sozialminister Manne Lucha (Grüne) betonte zudem den rechtlichen Zugzwang für das Land. Gerichte hätten zu Recht auf den entsprechenden Handlungsbedarf hingewiesen.

Einreise in Nordrhein-Westfalen: Grundsätzlich keine Quarantäne für Reisende

Nach einem Gerichtsurteil des Oberverwaltungsgerichts Münster aus dem Jahr 2020 müssen Reiserückkehrer unabhängig ihres Impfstatus in Nordrhein-Westfalen bereits seit längerem nicht mehr in Quarantäne. Allerdings unterliegen die Urlauber seit dem 28. Dezember einer Corona-Testpflicht. Das Gesundheitsministerium in Nordrhein-Westfalen prüft derzeit noch, ob es speziell für Geimpfte weitere Erleichterungen geben soll. „Da es sich um eine sehr grundsätzliche Frage mit weitreichenden Folgen für die kommenden Monate handelt, dauert die Prüfung noch an, in welcher Weise schon jetzt Änderungen in der geltenden Coronaschutzverordnung aufgenommen werden“, wird das Ministerium von „t-online“ zitiert.

Wie weise ich nach, dass ich über den vollen Impfschutz verfüge?

Dazu muss der Impfpass oder eine Impfbescheinigung vorgelegt werden, alle in der EU zugelassenen Impfstoffe werden akzeptiert. Eine Erkrankung an Covid-19 muss über ein zurückliegendes positives PCR-Testergebnis nachgewiesen werden. Bei Menschen, die erkrankt waren und bereits eine Impfung erhalten haben, sei es unerheblich, wie lange die Erkrankung zurückliege, so das baden-württembergische Gesundheitsministerium. Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Corona-Impfung nach einer Erkrankung frühestens nach sechs bis acht Monaten.

Wie groß ist das Risiko, dass Geimpfte das Virus dennoch übertragen?

Die Wahrscheinlichkeit ist laut Robert Koch-Institut gering, aber nicht gleich Null. Wie stark eine Übertragung durch eine Impfung verhindert wird, könne man derzeit nicht genau beziffern. Bislang vorliegende Daten wiesen aber darauf hin, dass die Viruslast bei Infizierten stark reduziert und die Zeit der Übertragung verkürzt sei. Die Stiko empfiehlt deshalb auch für Geimpfte weiterhin an Schutzmaßnahmen wie Maske tragen, Hygieneregeln und Abstand halten festzuhalten.