Qantas streicht fast alle internationalen Flüge bis März 2021

Kommt die neue Stornierungswelle bei Qantas? Noch sind zwar keine Flüge abgesagt, allerdings sind auf der Webseite der australischen Airline keine internationalen Flüge mehr bis 28. März 2021 buchbar.

Nur für ein Land gibt es Ausnahmen: Flüge von und nach Neuseeland stehen weiter zum Verkauf, berichtet das australische Portal “Executive Traveller”. Hingegen werden Reisenden, die nach Qantas-Flügen Richtung Europa, Asien und in die USA suchen, nur Flüge angezeigt, die von Partner-Airlines wie Emirates, British Airways und Cathay Pacific durchgeführt werden.

Corona-Krise: Qantas-Flugzeuge seit März 2020 am Boden

Ende März 2020 hat Qantas seine Flott wegen der Corona-Pandemie gegroundet und im Juni alle internationalen Flüge bis Ende Oktober 2020 storniert. Airlinechef Alan Joyce rechnet laut “Executive Traveller” erst Mitte 2021 mit einem “nennenswerten” Interkontinental-Aufkommen – und will sich auf einen Neustart des Inlandsgeschäfts konzentrieren.

Von Stornierungen betroffene Qantas-Passagiere haben Anspruch auf eine vollständige Rückerstattung des Ticketpreises oder können ihre Buchung in ein Reiseguthaben umwandeln lassen, das bis zum 21. Dezember 2022 verwendet und auch auf mehrere Buchungen aufgeteilt werden kann

Aus Deutschland gibt es keine Direktflüge von Qantas nach Australien – Passagiere konnten vor der Corona-Krise nur von London aus nonstop nach Perth fliegen. Der erste Flug hatte im Jahr 2018 Rekorde gebrochen: Der Dreamliner der australischen Airline war nach 17 Stunden in Australien gelandet, so lange war zuvor noch nie ein Passagierflugzeug am Stück in der Luft gewesen.