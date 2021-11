Portugal verschärft Einreiseregeln: Auch Geimpfte brauchen Corona-Test

Anzeige

Portugal reagiert auf die steigenden Infektionszahlen in Europa und verhängt wegen der Corona-Pandemie strengere Maßnahmen für Reisende. Waren Geimpfte und Genesene bisher von einer Testpflicht bei der Einreise ins portugiesische Festland befreit, gilt das ab Mittwoch, 1. Dezember, nicht mehr. Das teilt das Auswärtige Amt auf seiner Website mit.

Ab dem 1. Dezember brauchen alle Reisenden ab zwölf Jahren, die nach Portugal wollen, auch einen negativen Corona-Test. Dabei wird auch die Gültigkeitsdauer angepasst: Sowohl Antigen-Schnelltest als auch PCR-Test dürfen nur noch maximal 48 Stunden vor Abflug gemacht worden sein. Fluggesellschaften sind angehalten, die Corona-Tests vor dem Boarding zu kontrollieren.

Corona-Pandemie: Portugal ruft zum 1. Dezember nationalen Notstand aus

Es muss auch weiterhin eine digitale Einreiseanmeldung ausgefüllt werden, ehe die Einreise nach Portugal erlaubt wird. Bei der Ankunft in Portugal wird zudem die Temperatur gemessen, ab 38 Grad stehen weitere Untersuchungen an, meldet das Auswärtige Amt.

Portugal hat zum 1. Dezember wieder den nationalen Notstand ausgerufen. Die Maskenpflicht in Innenräumen gilt daher wieder für alle ab zehn Jahren. Der Zugang zu Hotels, Restaurants, Fitnessstudios und anderen touristischen Einrichtungen sowie zu Veranstaltungen ist nur noch unter 3G-Regeln erlaubt. Menschen müssen also eine Impfung, eine Genesung oder einen aktuellen Corona-Test (Antigen-Schnelltest oder PCR-Test, jeweils maximal 48 Stunden alt) vorweisen. Für Großveranstaltungen sowie in Clubs und Bars müssen auch Geimpfte und Genesene einen Testnachweis erbringen. Vom 2. bis 9. Januar bleiben Clubs, Bars und Discos aber ohnehin geschlossen.

Madeira: 2G plus in kulturellen Einrichtungen und in Restaurants

Auf der portugiesischen Ferieninsel Madeira sind bereits seit einigen Tagen strengere Regeln in Kraft. Madeira hatte den Katastrophenfall verkündet. Damit dürfen zwar Ungeimpfte, die nicht genesen sind, mit einem negativen Corona-Test noch einreisen, sind aber weitestgehend vom öffentlichen Leben ausgeschlossen.

Derzeit gilt bereits 2G bei kulturellen Einrichtungen und anderen Freizeiteinrichtungen sowie in Restaurants, ab Samstag, 27. November, gilt 2G plus. Dann benötigen auch Geimpfte und Genesene für den Restaurantbesuch einen aktuellen negativen Corona-Test. Zudem wurde die Maskenpflicht im Freien wieder aufgegriffen.