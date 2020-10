Portugal: Madeira öffnet Häfen wieder für Kreuzfahrtschiffe

Anzeige

Die Behörden der portugiesischen Insel Madeira haben grünes Licht für das Anlegen von Kreuzfahrtschiffen an den Häfen der Rgegeben. Die Zuständigen sehen aber vor, dass das Ein- und Aussteigen von Passagieren und Besatzungsmitgliedern von Fall zu Fall durch die Gesundheitsbehörde geprüft wird. Das berichtet „Cruise Industry News“.

“Die Wiedereröffnung der Häfen auf Madeira für Kreuzfahrten ist ein klares Zeichen des Vertrauens und die Bestätigung, dass die Region weiterhin auf diesen Markt setzt, der vor der Pandemie fast 600.000 Gäste und 200.000 Besatzungsmitglieder auf die Insel brachte“, sagte Paula Cabaço, Vorsitzende des APRAM-Verwaltungsrates.

Die Entscheidung zur Öffnung ist gefallen, kurz bevor Sea Dream Yacht Club und Aida wieder in Madeira anlegen wollen. Das erste Schiff von Aida Cruises ist am 17. Oktober in See gestochen. Neben Madeira haben unter anderem bereits Griechenland und Italien ihre Häfen für Kreuzfahrtschiffe geöffnet. Große Reedereien bieten daher bereits wieder erste Kreuzfahrten in Europa an. Passagiere und Crew-Mitglieder werden vor der Abreise mit einem Schnelltest auf das Coronavirus getestet.