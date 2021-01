Portugal ist Virusvariantengebiet: Corona-Test vor Einreise nach Deutschland nötig

Anzeige

Berlin. Die Corona-Lage in Portugal ist dramatisch: Das Land verzeichnet nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität derzeit eine Inzidenz von 654 (Stand: 25. Januar). Die britische Virusvariante macht nach amtlichen Informationen etwa 13 Prozent der Neuinfektionen aus. Darauf reagiert nun auch die deutsche Regierung: Portugal gilt vom 27. Januar an als ein Gebiet, in dem neue Virusvarianten mit wohl besonderen Risiken kursieren. Das geht aus einer aktuellen Änderung der Risikogebieteliste des Robert-Koch-Institutes hervor, die an diesem Montag vorgenommen wurde.

Corona-Test vor Einreise aus Virusvariantengebieten

Wer in den letzten zehn Tagen vor der Einreise nach Deutschland in einem solchen Gebiet war, muss bereits vor der Einreise ein negatives Corona-Testergebnis haben und es auch der Fluggesellschaft vorlegen können. Als Virusvariantenländer gelten bisher schon Großbritannien, Irland, Südafrika und Brasilien.

Video Corona-Krise verschärft sich in Portugal – Gesundheitswesen am Limit 2:02 min In Portugal hat sich die Corona-Krise in den vergangen Tagen dramatisch verschärft. Daher hat die Regierung des Landes nun weitere Maßnahmen ergriffen. © Reuters

Eine kürzlich in Kraft getretene Verordnung sieht diese strengeren Testpflichten auch für Einreisen aus Hochinzidenzgebieten mit mehr als 200 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen vor. Dazu zählen inzwischen etwa 25 Länder. Da Portugal bereits seit dem 24. Januar 2021 als Hochinzidenzgebiet gilt, ändert sich für Einreisen nach Deutschland mit der Neueinstufung nichts.

Weiterhin gilt: Wer in einem internationalen Risikogebiet mit einer Inzidenz von mehr als 50 war, muss spätestens 48 Stunden nach der Einreise einen negativen Test vorweisen. Grundsätzlich gilt für Einreisende aus Risikogebieten eine Pflicht, sich nach der Rückkehr in Quarantäne zu begeben. Welches Gebiet in welche Kategorie fällt, ist jeweils aktuell auf der Website des RKI zu finden.