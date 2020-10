Polizei appelliert: Macht keinen Trip in die Niederlande am Tag der Deutschen Einheit!

Anzeige

Anzeige

Grafschaft Bentheim. Die Polizei in der niedersächsischen Grenzregion rät von einem Ausflug am 3. Oktober in die Niederlande ab. Ein Trip in die Niederlande gehöre für viele am Tag der Deutschen Einheit dazu, twitterte die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim am Samstag. In Zeiten von Covid-19 sehe das anders aus. Mehrere niederländische Gemeinden hätten appelliert: “Bitte bleibt am 3. Oktober zu Hause!”





Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

RKI hat die Niederlande als Risikogebiet eingestuft – nur zwei Provinzen ausgenommen

Anzeige

Am Freitag hatte die Bundesregierung vier weitere niederländische Provinzen, nämlich Groningen, Drenthe, Gelderland und Overijssel, zu Corona-Riskogebieten erklärt. Limburg ist die einzige Grenzregion zu Deutschland, die noch nicht betroffen ist. Außerdem ist noch Zeeland an der Nordseeküste ausgenommen. Traditionell fahren sonst immer viele Deutsche am Feiertag zum Shoppen über die Grenze.