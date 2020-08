Plötzlich auf Quarantäne-Liste - 500.000 britische Urlauber haben 30 Stunden Zeit aus Frankreich abzureisen

Anzeige

Jetzt muss alles ganz schnell gehen. Weil die Regierung Großbritanniens am Donnerstag Frankreich und auch die Niederlande auf die Corona-Quarantäne-Liste setzen ließ, heißt es für unzählige Urlauber jetzt: Abreisen so schnell es geht.

Denn: Nur wer bis 4 Uhr in der Früh (britische Zeit) am Samstagmorgen zurück im Land ist, kann eine zweiwöchige Corona-Isolation vermeiden. Alle britischen Urlauber, die nach der Deadline zurückkommen, müssen automatisch in Quarantäne.

Wie die britische Zeitung “The Sun” berichtet, befinden sich derzeit alleine in Frankreich mehr als 500.000 Briten im Urlaub. Etwa genau so viele wollten zeitnah in Richtung Süden aufbrechen. Dazu kommen alle, die derzeit in den Niederlanden Urlaub machen.

Nicht auszuschließen also, dass es auf der Rückreise von Frankreich und den Niederlanden zu einem größeren Verkehrschaos kommt.