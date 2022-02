Nach zweijährigem Einreiseverbot: Philippinen öffnen für Reisende aus dem Ausland

Anzeige

Die Philippinen haben am Donnerstag ein fast zweijähriges Einreiseverbot für Personen aus dem Ausland aufgehoben. Reisende aus 157 Ländern mit Vereinbarungen zu Visafreiheit mit den Philippinen, die vollständig geimpft sind und negativ auf das Virus getestet wurden, werden wieder willkommen geheißen und müssen bei der Ankunft nicht mehr in Quarantäne, wie die Regierung mitteilte.

Auch das Risikoklassifizierungssystem, das Reisende aus den am schlimmsten betroffenen Ländern ausschloss, wurde beendet. „Wir werden das nächste Kapitel auf dem Weg zur Erholung aufschlagen“, erklärte Tourismusministerin Berna Romulo-Puyat. Die Wiedereröffnung der Grenze werde Arbeitsplätze schaffen und Einnahmen in tourismusbezogenen Unternehmen und Gemeinden generieren.

Lockdown verursacht schlimmste Rezession seit den 1940er Jahren

Die Philippinen haben zur Eindämmung des Coronavirus einen der weltweit längsten Lockdowns verhängt und strengste Quarantänebeschränkungen, was die schlimmste Rezession seit den 1940er Jahren verursachte und Arbeitslosigkeit und Hunger auf ein Rekordniveau trieb. Nach Angaben der Regierung verloren allein im ersten Jahr der Pandemie mehr als eine Million Philippiner ihren Arbeitsplatz in Tourismusbetrieben und an Reisezielen. Tourismusorte, darunter beliebte Strand- und tropische Inselresorts, glichen auf dem Höhepunkt der Pandemie Geisterstädten. Ein Vulkanausbruch und Taifune verschlimmerten die Verluste noch.

Die Wiedereröffnung war bereits für den 1. Dezember geplant, wurde aber verschoben, da sich die hoch ansteckende Omikron-Variante ausbreitete.

Mehr als 60 Millionen der fast 110 Millionen Philippiner gelten als vollständig gegen das Coronavirus geimpft, 8,2 Millionen haben eine Drittimpfung erhalten. Die Impfkampagne wurde auch durch Impfstoffknappheit behindert.