Philippinen öffnen am 1. Dezember für deutsche Reisende

Fast zwei Jahre lang war eine Reise in die Philippinen nicht mehr möglich, doch das soll sich in dieser Woche ändern. Am 1. Dezember will das südostasiatische Land wieder für den internationalen Tourismus öffnen. Anders als zunächst verkündet sollen auch Deutsche dann einreisen dürfen – insofern sie vollständig gegen Corona geimpft sind.

Zunächst war angekündigt worden, dass die Philippinen nur für wenige Nationalitäten öffnen werden. Doch nun die Kehrtwende. Am Freitag veröffentlichte der Inselstaat eine Liste mit 157 Ländern, die künftig auf der grünen Liste stehen. Präsident Rodrigo Duterte kündigte zudem die Öffnung bereits am 1. Dezember an – so schnell war damit nicht gerechnet worden.

Philippinen: Reisende brauchen Impfnachweis und negativen PCR-Test

Reisenden, die sich in den vergangenen zwei Wochen in den besagten 157 Staaten aufgehalten haben, müssen bei der Einreise in die Philippinen allerdings nicht nur ihren Impfnachweis vorlegen, sondern auch einen maximal 72 Stunden alten negativen PCR-Test. Zudem ist eine digitale Einreiseanmeldung notwendig. Wer nicht vollständig geimpft ist oder ohne zusätzlichen Corona-Test reist, muss sich für 14 Tage in Quarantäne begeben.