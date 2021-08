Per Nachtzug an die Ostsee: Urlaubsexpress Basel–Binz fährt auch 2022

Anzeige

Anzeige

Ein neuer Nachtzug verkehrte in diesem Sommer zwischen der Schweiz und der Insel Rügen – und bescherte dem Anbieter Train 4 You offenbar traumhafte Fahrgastzahlen. So habe die Auslastung des Urlaubsexpress (UEX) auf der Strecke Basel–Binz konstant bei gut 80 Prozent gelegen. Das berichtet die „Ostsee Zeitung“.

„Es war uns bewusst, dass die Strecke gut angenommen wird. Aber nicht, dass es so gut läuft und dass wir von den Partnern an der Ostsee so toll unterstützt werden“, wird Christian Oeynhausen, Sprecher von Train 4 You, in dem Bericht zitiert. Der private Kölner Bahnanbieter habe mit dem UEX die Streckenverbindung wieder aufgenommen, die die Deutsche Bahn vor fünf Jahren eingestellt hatte. Ein Jahr Arbeit sei für die Reaktivierung nötig gewesen.

Nachtzug: UEX fährt immer am Wochenende zwischen Basel und Binz

Anzeige

An sechs Wochenenden pendelte der UEX in seiner ersten Saison zwischen Basel und Binz. Der Nachtzug startet laut Fahrplan immer am Freitagabend in der Schweiz und kommt am Samstagvormittag im Ostseebad an. Am gleichen Abend geht es dann zurück in Richtung Süden. Zwischen den Bahnhöfen Lörrach und Hamburg verkehrt der UEX als Autozug.

Insbesondere bei Reisenden aus der Schweiz sei die Nachfrage im Laufe der Saison gestiegen, so Oeynhausen. Dass die Verbindung so gut angenommen wurde, stimmt auch den Geschäftsführer des Tourismusverbands Mecklenburg-Vorpommern, Tobias Woitendorf, zufrieden. Gegenüber der „Ostsee Zeitung“ wies er darauf hin, dass es bedingt durch die Corona-Pandemie besonders internationale Gäste in diesem Jahr schwer gehabt hätten, in das Bundesland zu reisen. „Es freut mich deshalb sehr, dass es gelungen ist, dieses Angebot schon im ersten Jahr zu einem Erfolg zu machen. Und natürlich auch, dass es 2022 ausgebaut wird.“

Nachtzugfahrplan 2022 ab Mitte September

Anzeige

Denn Train 4 You will auch im kommenden Jahr die Nachtzugverbindung Basel–Binz wieder anbieten, voraussichtlich an zusätzlichen Sommerwochenenden. Den Fahrplan will das Unternehmen ab Mitte September auf seiner Website freischalten. Dabei sollen die Züge alle bisherigen Haltepunkte weiter anfahren und auch die Startpreise gegenüber 2021 stabil bleiben. Sie schwanken zwischen 89 Euro für einen Einzelplatz im Liegewagen bis hin zur Abteilbuchung im Schlafwagen für 389 Euro – sind aber auch dynamisch. Das bedeutet: Wird kurzfristig gebucht oder ist ein Zug bereits gut ausgelastet, steigt der Ticketpreis.