Partymeilen auf Mallorca noch bis Ende Oktober dicht

Anzeige

Anzeige

Nach den exzessiven Feiern von Touristen auf Mallorca hat die örtliche Regierung Mitte Juli ein Betriebsverbot für die Partymeilen an der Playa de Palma erlassen. Die Lokale in der Bier- und Schinkenstraße sowie im Straßenzug Punta Ballena in Magaluf sind seither geschlossen.

Eigentlich sollte das Verbot am 15. September auslaufen, doch nun ist es bis mindestens Ende Oktober verlängert wurden, das berichtet die “Mallorcazeitung” mit Bezug auf das balearische Amtsblatt BOIB.

Betriebsverbot für Partymeilen könnten auch nach Oktober bestehen

Allerdings hatte der balearische Tourismusminister Iago Negueruela bereits im Juli angekündigt, dass die Dauer des Verbots entsprechend der Lage verlängert oder verkürzt werden könne. Und auch jetzt hält sich die Landesregierung in der Verordnung weiterhin die Möglichkeit offen, auch über den Oktober hinaus das Verbot erneut zu verlängern.

Anzeige

Ganz Spanien gilt derzeit als Risikogebiet – inklusive die Balearen und die Kanaren. Aufgrund der hohen Infektionszahlen wird auch vor Reisen dorthin gewarnt.