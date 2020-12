Paar darf 18 Jahre gratis in Hotel übernachten – weil es dort ein Baby zeugte

Anzeige

Zwei Jahre hatten Nicole und Alexander Beshinsky versucht, zum zweiten Mal schwanger zu werden. Und es scheint, als hätten am Ende ein paar Kinder-freie Stunden in einem Hotel zum Erfolg geführt. Damit hat das Paar einen ungewöhnlichen Wettbewerb des Hotel Zed in British Columbia gewonnen.

Zum Valentinstag 2020 hatte die Hotelkette ein besonderes Paket im Angebot. Damit Paare an diesem Tag ungestört Zeit verbringen konnten, wurden die Zimmer in den Hotels in Kelowna, Victoria und Tofina für ein Paar Stunden auch tagsüber vermietet. Vier Stunden kosteten etwa 53 Euro. Und: Wer nachweisen kann, dass neun Monate nach dem Aufenthalt Nachwuchs kommt, kann für die nächsten 18 Jahre an jedem Valentinstag gratis in einem der Hotels übernachten. Scheinbar haben die Beshinskys diese Gelegenheit gut genutzt.

„Wir haben seit fast zwei Jahren versucht, schwanger zu werden“, erklärt Nicole Bershinsky gegenüber CNN. „Also dachten wir, wir erhöhen mit diesem Wettbewerb den Einsatz. Offenbar brauchten wir einfach ein bisschen Konkurrenzkampf.“

Statt Blumen: Vier Stunden ungestörte „Quality Time“ im Hotel am Valentinstag

Mandy Farmer, CEO von Hotel Zed, hatte die Idee zu der PR-Aktion, als ihre eigenen Kinder klein waren und sie nur noch selten Zeit ohne den Nachwuchs mit ihrem Mann verbringen konnte. „Ich glaube nicht, dass wir jemanden, der kein Baby möchte, dazu überreden. Aber wenn Sie ernsthaft über Nachwuchs nachdenken, warum dann nicht ausprobieren? Wenn Sie erfolgreich sind, gewinnen Sie die Möglichkeit, die Empfängnis Ihres Babys die nächsten 18 Jahre lang zu feiern.“

Für Nicole und Alexander Beshinskys bedeutet das: Sie können bis zum Jahr 2038 jeden Valentinstag in einem der Hotels feiern. Und wer weiß: Vielleicht kommt nach einem der Aufenthalte ja noch ein drittes Geschwisterchen dazu.