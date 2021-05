Touristische Modellregionen an der Ostsee – „Telefone laufen heiß“

Anzeige

Lübeck/Kiel. Die touristischen Modellregionen in Schleswig-Holstein verzeichnen einen wahren Ansturm von Buchungsanfragen. In den Tourismuszentralen der Inneren Lübecker Bucht, der Schleiregion, des Kreises Nordfriesland und der Gemeinde Büsum liefen die Telefone heiß, sagte die Sprecherin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TASH), Manuela Schütze, am Donnerstag.

In der Inneren Lübecker Bucht mit den Orten Timmendorfer Strand, Scharbeutz, Sierksdorf und Neustadt ist von Samstag an wieder Urlaub unter strengen Auflagen möglich. Sylt und der Kreis Nordfriesland heißen bereits seit dem 1. Mai Gäste aus ganz Deutschland willkommen. In der Schleiregion und in Eckernförde haben Hotels und Campingplätze bereits seit Mitte April wieder geöffnet. Das Nordseebad Büsum soll am 10. Mai folgen.

Strenge Corona-Regeln an Ost- und Nordsee – Tourismus-Agentur warnt vor Reisen ohne Reservierung

Zu den strengen Vorgaben für Gäste gehören die Testpflicht und die Pflicht, seine Kontaktdaten im Hotel und beim Besuch im Restaurant oder Café zu hinterlegen. „Wer das nicht will, darf leider nicht anreisen“, sagte der Tourismuschef von Timmendorfer Strand, Joachim Nitz, am Donnerstag. „Doch Sorgen, dass wir unsere Betten nicht voll bekommen, haben wir nicht“, sagte Nitz. „Die Gäste stehen Schlange, die Sehnsucht der Menschen nach Urlaub ist riesig“, sagte er.

Ein ähnliches Bild zeichnete Schütze für alle vier Modellregionen des Landes. „Viele Gäste buchen bereits für den Sommer in der Hoffnung, dass sich die Corona-Situation durch die Impfungen weiter entspannen wird“, sagte sie.

Eindringlich warnt sie jedoch davor, ohne Reservierung einfach loszufahren. „Wer in einer der Modellregionen Urlaub machen will, braucht eine Reservierung“, sagte sie.