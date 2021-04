Ostseeurlaub 2021: was am Strand erlaubt ist – und was nicht

Anzeige

Die Ostseestrände Mecklenburg-Vorpommerns sind bei Touristen und Einheimischen sehr beliebt. Derzeit dürfen Touristen aus anderen Bundesländern allerdings nicht einreisen. Und auch für Tagestouristen aus dem Land selbst gilt aufgrund der hohen Inzidenzen eine strenge Corona-Verordnung. Zudem hat die Rostocker Tourismuszentrale jetzt grundsätzlich die Regeln für den Aufenthalt an der Ostsee geändert. Welche Regeln gelten nun an den Stränden?

In Warnemünde, Markgrafenheide, Hohe Düne und Diedrichshagen gibt es unter anderem neue Regeln für Sportler, Hundebesitzer und Raucher, berichtet die „Ostsee-Zeitung“ (OZ). So können sich Hundebesitzer in der Sommersaison über mehr Platz für ihre Vierbeiner an den Badestränden freuen. Auch nach dem 30. April können sie beispielsweise an den Warnemünder Strandabschnitten acht bis zehn oder in Hohe Düne vom Strandzugang zehn bis zwölf zwischen 21 Uhr abends und 9 Uhr morgens mit ihren Tieren spazieren gehen. Am sogenannten Naturstrand dürfen Hunde ganzjährig mitgeführt werden.

Einschränkungen beim Rauchen, Grillen und im FKK-Bereich an Rostocker Stränden

Beim Thema Rauchen will die Rostocker Tourismuszentrale hingegen härter durchgreifen. Die Nutzung von Wasserpfeifen mit Kohle oder anderen fossilen Brennstoffen soll ohne Ausnahme verboten werden. Grillen wird nur an ausgewiesenen Stellen gestattet. Dabei müsse die aktuelle Waldbrandwarnstufe beachtet werden. Außerdem werden die FKK-Strände verkleinert. Die Freikörperkultur ist künftig im Bereich Warnemünde/Diedrichshagen nur noch zwischen den Strandzugängen 18 und 22b erlaubt. Im Gebiet Hohe Düne/Markgrafenheide haben FKK-Fans fortan nur noch die Möglichkeit, sich zwischen den Strandzugängen vier bis 18 sowie 32 bis 34 ungestört zu bewegen.

Corona-Regeln an allen Ostseestränden in Mecklenburg-Vorpommern

Zudem kommen wie im Rest des Landes die derzeitigen Corona-Verordnungen hinzu. Strandkörbe dürfen in Mecklenburg-Vorpommern derzeit an der ganzen Ostsee nicht genutzt werden. Für Strandkorbvermieter ist es somit die zweite Saison, in der ihre Körbe wegen Corona komplett leer bleiben müssen.

Mayk Borchardt beispielsweise vermietet normalerweise in Zinnowitz Strandkörbe und würde dieser Tage so richtig in die Saison starten. Allerdings verbietet die Corona-Landesverordnung die Nutzung der Strandmöbel, berichtet die „Ostsee-Zeitung“. Somit stehen rund 280 seiner Körbe leer, die er sich zum Großteil mit seinem Bruder teilt. Noch würde das Geld reichen, dennoch hofft er, dass nicht nur der Strandkorbverleih wieder möglich ist, sondern auch bald die Hotels wieder öffnen dürfen. Feriengäste würden laut dem Strandkorbvermieter 70 Prozent des Umsatzes ausmachen.

Bis zum Neustart des Tourismus müssen sich Strandbesucher also mit Strandmuscheln zufriedengeben. Diese sind auch zu Corona-Zeiten erlaubt, so die „OZ“. Eine Familie aus demselben Haushalt darf sich außerdem weiterhin eine große Decke oder eine Strandmuschel teilen. Sie dürfen auch essen und trinken, so viel, wie sie mögen. Sportarten in Gruppen sind allerdings momentan nicht am Strand erlaubt. Es ist nur die kontaktlose Ausübung von Individualsportarten im Freien zulässig. Gleiches gilt für den Aufenthalt im Wasser. Dort gelten weiterhin die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln.

Keine Obergrenze für Strandbesuche auf Usedom

Eine klassische Obergrenze für Strandbesuche gebe es in Usedom nicht, erklärt Inselbürgermeisterin Laura Isabelle Marisken. Und auch bei einer Überfüllung der Strände würden diese grundsätzlich nicht geschlossen. „Wir bitten die Besucher dann auf den nächsten Strandabschnitt auszuweichen“, wird sie von der „OZ“ zitiert. Wichtig sei nur, dass die Abstände ausreichend eingehalten würden. Die Wasserwacht würde mittels Drohnen die Lage kontrollieren.