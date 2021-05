Ostsee-Ausflug: Mecklenburg-Vorpommern erlaubt geimpften Tagestouristen die Einreise

Anzeige

Schwerin. Mecklenburg-Vorpommern erlaubt vollständig geimpften Tagesausflüglern und Zweitwohnungsbesitzern aus anderen Bundesländern wieder die Einreise. Touristische Übernachtungen etwa in Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen oder auf Campingplätzen bleiben aber weiterhin untersagt, wie Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag nach einer Sitzung des Schweriner Kabinetts sagte. Die Neuregelung soll von diesem Mittwoch an gelten.

Tagesausflüge wieder an der Ostsee von MV möglich

Damit haben zumindest Geimpfte wieder die Möglichkeit, für einen Tagesausflug dort an die Ostsee zu reisen. Bisher hatten Tagesausflügler aus ganz Deutschland nur in Schleswig-Holstein die Möglichkeit dazu. Allerdings könnte es Probleme geben, wenn die ganze Familie einen Tagesausflug machen oder in die eigene Ferienwohnung fahren will und zum Beispiel nur die Mutter bereits vollständig geimpft ist. Dann dürfte nur sie anreisen, stellte Glawe klar. Mit der Entscheidung für Zweitwohnungsbesitzer hat das Kabinett einen Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Greifswald umgesetzt. Das OVG hatte die entsprechende Regelung in der Corona-Landesverordnung am vergangenen Freitag für willkürlich und unrechtmäßig erklärt und das Land zur Neuregelung aufgefordert.

Gleichzeitig dürfen Besucher und Tagestouristen aus Mecklenburg-Vorpommern wieder „ohne triftigen Grund“ in die Landkreise Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte einreisen. Die seit Mitte April geltenden Sperren wurden wegen gesunkener Corona-Infektionszahlen aufgehoben, wie Sprecherinnen der beiden Kreise am Dienstag sagten.

Die Seenplatte liegt seit dem 28. April unter dem Grenzwert von 150 amtlich registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche; für Vorpommern-Greifswald trifft dies seit dem 27. April zu. Mindestens fünf Tage muss dieser Wert unterschritten sein, bevor es Lockerungen geben kann.

Die Sieben-Tage-Inzidenz an der Seenplatte betrug am Montag 101, im Nachbarkreis 131. Vor dem 15. April hatte dieser Wert an mehr als drei Tagen über 150, in Vorpommern-Greifswald auch über 200 gelegen, und das jeweils zuständige Gesundheitsamt hatte das Infektionsgeschehen als „diffus“ eingeschätzt.