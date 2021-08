Kreuzfahrten lassen Zahl der Touristen in Kiel steigen – trotz Corona

Anzeige

Die Kreuzfahrtschiffe laufen wieder häufiger in Kiel ein und sorgen dafür, dass auch der Tourismus in der Stadt sich in Richtung Normalisierung bewegt. Inzwischen werden an der Kieler Förde pro Wochenende mehr als 10.000 Passagierbewegungen gezählt, berichten die „Kieler Nachrichten“. Vergangenes Wochenende sei mit der „Mein Schiff 6“ der 80. Anlauf eines Kreuzfahrtschiffes gezählt worden. Zum Vergleich: Mitte August 2019 habe die Zahl der Schiffsabfertigungen bei 140 gelegen.

Allerdings seien Vergleiche mit dem Vor-Corona-Jahr im Tourismussektor generell nicht aussagekräftig. Für eine „Rückkehr zu den alten Stärken“ fehlten der Stadt Geschäfts- und Tagesübernachtungsgäste, erklärt Uwe Wanger, Geschäftsführer von Kiel-Marketing, gegenüber den „KN“. So hätten die Zahlen im Juni 2021 bei den Ankünften von Gästen um 55,21 Prozent hinter denen von 2019 und die Übernachtungen um 35,77 Prozent zurückgelegen.

Deutliche Einbußen im ersten Halbjahr 2021

Und doch sei der Juni 2021 aus touristischer Sicht ein guter Monat gewesen – insbesondere nach dem ersten Halbjahr. Denn während der ersten Jahreshälfte habe der Tourismus in Kiel aufgrund der Corona-Pandemie und damit verbundenen Einschränkungen deutliche Einbußen verzeichnet, von Januar bis Juni seien 37,5 Prozent weniger Gäste gezählt worden als im selben Zeitraum des Vorjahres. Der Juni 2021 aber sei mit dem Juni 2020 vergleichbar. In beiden Monaten gab es keine Reise- und Beherbergungsbeschränkungen.

Die Ankünfte von Gästen (20514) seien um 23,4 Prozent gestiegen, die Zahl der Übernachtungen (58.830) gegenüber 2020 um 33,7. Damit liege die Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins im Landesvergleich über dem Durchschnitt. Und das, obwohl in den Zählungen die 80 Kreuzfahrtschiffe und ihre Passagiere noch nicht einmal auftauchen.