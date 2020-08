Österreich und die Schweiz verhängen Reisewarnung für Mallorca

Anzeige

Nach Deutschland sprechen auch Österreich und die Schweiz eine Reisewarnung für die Balearen aus. Wie das österreichische Bundesministerium für Europäische und internationale Angelegenheiten am Dienstag mitteilte, werde die Reisewarnung, die bereits für das spanische Festland gilt, auf die Inselgruppe ausgeweitet. Davon betroffen sind unter anderem die beliebten Reiseziele Mallorca und Ibiza.

Österreich: Reisewarnung für Balearen gilt ab Montag

Die Österreicher bekommen aber einige Tage Vorlaufzeit, bis die Reisewarnung für die Balearen in Kraft tritt: Sie gilt erst ab Montag, 24. August. Wer ab dann von den Balearen nach Österreich zurückkehrt, muss in Quarantäne, bis ein negatives Coronatestergebnis vorliegt. Für die Kanaren gilt weiterhin nur ein hohes Sicherheitsrisiko. Die Inselgruppe mit Gran Canaria, Teneriffa und Lanzarote ist in Deutschland ebenfalls von der Reisewarnung ausgenommen.

Quarantänepflicht für Mallorca-Rückkehrer in der Schweiz

Auch in der Schweiz müssen Rückkehrer von den Balearen künftig in Quarantäne. Diese Regel gilt ab Donnerstag, 20. August. Anders als in Deutschland und Österreich müssen die Einreisenden auch bei einem negativen Testergebnis für zehn Tage in Quarantäne. Das berichtet das „Mallorca Magazin“. Auch für Belgien, Malta und Monaco gilt ab morgen die Reisewarnung der Schweiz.