Trotz Corona-Lockdown: Heimlicher Skitourismus in Österreich

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie sowie den dazugehörigen Corona-Varianten dürfen in Österreich derzeit Hotels und andere Unterkünfte nicht für Touristen öffnen. In dem Skiort St. Anton am Arlberg nutzen einige Hoteliers offenbar ein gesetzliches Schlupfloch, um das touristische Beherbergungsverbot zu umgehen. Sie sollen Partytouristen unter dem Deckmantel der Arbeitssuche einquartiert haben. Das berichtet die österreichische Zeitung „Der Standard“.

„Es gibt leider ein paar Betriebe im Ort, die ihnen Unterkunft geben, indem sie dort einen Zweitwohnsitz anmelden und vorgeben, zur Arbeitssuche hier zu sein”, zitiert die Zeitung den Bürgermeister von St. Anton am Arlberg, Helmut Mall. Auf diese Weise seien Dutzende Skandinavier, Briten und Touristen aus anderen europäischen Ländern zum Skifahren und Partyfeiern im Ort. Denn, so der Bürgermeister: „Jobs gibt es ja im Moment gar keine.“ Er gehe von mehr als 100 Urlaubern aus, die nicht wirklich auf Arbeitssuche sind. Gegenüber Radio Tirol sagte Mall, es gebe Fotos, wo „30 bis 40 Partygäste zu sehen sind“.

Verständnis für die Umgehung der Corona-Bestimmungen hat er nicht: „Der schwarze Peter bleibt wieder an uns hängen, obwohl sich die große Mehrheit an die Verordnungen hält.“ Die 2500 Einwohner des vom Tourismus abhängigen Orts hätten große Sorge, falls sich das Coronavirus ausbreiten sollte. Nun soll die Polizei verstärkt kontrollieren.

Touristen verstoßen auch in Zillertal gegen Reisebeschränkungen

Auch im Zillertal sollen immer wieder Corona-Maßnahmen von Touristen ignoriert worden sein. Viele Besitzer eines Freizeitwohnsitzes würden die geltenden Reisebeschränkungen umgehen, räumten Bürgermeister und Bezirkshauptmann ein. Einreisende aus Deutschland müssen in Österreich derzeit für zehn Tage in Quarantäne. Die Isolation kann mit einem negativen Corona-Test ab dem fünften Tag verkürzt werden.

Einheimische berichteten zudem von zahlreichen Tagesgästen in Skigebieten mit deutschen Kennzeichen an den Autos. Doch dies streiten die Landesbehörden ab: Im Zillertal werde seit Öffnung der Skilifte „proaktiv und teilweise mehrmals täglich” die Einhaltung der Corona-Maßnahmen kontrolliert. Dabei seien bisher „keine nennenswerten Übertretungen“ festgestellt worden, zitiert „Der Standard“ die Behörde.

Erst am vergangenen Wochenende ist im Zillertal bekannt geworden, dass sich im Skigebiet Hochfügen mindestens 16 Seilbahnmitarbeiter mit Corona infiziert haben. Im Zuge der angeordneten Massentests wurden immer mehr positive Fälle entdeckt. Zudem sollen bei mindestens sieben Fällen im Zillertal, in Innsbruck-Land und Innsbruck die südafrikanische Virusmutation B.1.351 vertreten sein.