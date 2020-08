Österreich: Deutsche Wandergruppe in Berghütte auf Alm in Corona-Quarantäne

Anzeige

In Österreich hat sich in über 1000 Metern Höhe eine ganze Wandergruppe mit dem Coronavirus infiziert. Die Reisenden aus Deutschland befanden sich gerade in einer Almhütte in Kärnten, als sich bei einigen erste Symptome zeigten. Daraufhin stellte die zuständige Behörde die Gruppe unter häusliche Quarantäne.

Corona greift in Berghütte in Österreich um sich

Mehrere Tage mussten die Urlauber dort ausharren. Der “Augsburger Allgemeinen” zufolge wurden sie in dieser Zeit auf der Alm mit Lebensmitteln versorgt. Doch dann griff das Virus weiter um sich: Am Montag infizierten sich weitere fünf Personen mit dem Coronavirus. Wer sich als erstes angesteckt hat und wo die Infektion erfolgte, bleibt unklar. Allerdings habe die Truppe vor der Reise nach Kärnten Urlaub an der Adria gemacht.

Daraufhin bereiteten österreichische und deutsche Behörden gemeinsam eine Rückreise vor. Unter strengen Auflagen durften die Infizierten nach Hause reisen. Allerdings durften sie nicht an öffentlichen Stellen anhalten und das Auto verlassen. Mittlerweile sind sie in Deutschland angekommen und stehen weiterhin unter Quarantäne.