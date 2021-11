Omikron: Diese Länder erschweren die Einreise für deutsche Reisende

Anzeige

Um die Ausbreitung der neuen Coronavirus-Variante Omikron zu verlangsamen, verschärfen immer mehr beliebte Reiseländer die Einreisebestimmungen. Während in Deutschland acht Länder im südlichen Afrika als Virusvariantengebiet eingestuft hat und somit nur noch Deutsche und Menschen mit dauerhafter Aufenthaltserlaubnis einreisen dürfen, machen andere Staaten ganz dicht. Ein Überblick.

Israel: Grenzen dicht

Israel hat die striktesten Regelungen nach Auftauchen der Omikron-Variante des Coronavirus erlassen. Seit Sonntag, 28. November, ist die Einreise in Israel nur noch für israelische Staatsangehörige sowie Ausländerinnen und Ausländer mit festem Wohnsitz in Israel erlaubt. Deutsche können also nicht mehr für touristische Zwecke nach Israel reisen. Deutsche, die einen Aufenthaltstitel in Israel haben, benötigen einen maximal 72 Stunden alten negativen PCR-Test zur Einreise und müssen sich nach Ankunft in Quarantäne begeben. Geimpfte können sich nach drei Tagen mit einem weiteren PCR-Test freitesten, Ungeimpfte müssen unabhängig des Testergebnisses sieben Tage in häusliche Quarantäne.

Großbritannien: Test- und Quarantänepflicht für alle Reisende

Großbritannien reagierte umgehend auf das Auftreten erster Fälle der Omikron-Variante in Europa. Ab Dienstag, 30. November, gilt für Einreisende aus allen Ländern eine Test- und Quarantänepflicht. Wer in Großbritannien einreisen möchte, muss vorab online einen Corona-Testtermin buchen, anerkannt werden Schnelltests und PCR-Tests. Der Test muss spätestens am Ende des zweiten Tages vorgenommen werden, bis zum negativen Ergebnis ist eine Quarantäne einzuhalten. Die Test- und Quarantänepflicht gilt unabhängig des Impf- und Genesenenstatus und auch unabhängig des Ziellandes.

Australien: Grenzöffnung verschoben

Am 1. Dezember wollte Australien nach fast zwei Jahren Schließung die ersten Ausländerinnen und Ausländer ins Land lassen: Studierende und Facharbeiterinnen und Facharbeiter sollten als erste wieder Zutritt bekommen, ehe Australien auch wieder für Touristinnen und Touristen öffnen wollte. Durch Corona verschiebt sich das alles. Nach einem Notfall-Meeting hat Premierminister Scott Morrison verkündet: Mindestens um zwei Wochen wird sich die für den 1. Dezember geplante Öffnung verschieben, berichtet unter anderem „BBC“.

Philippinen: Grenzöffnung verschoben

Nur wenige Tage, nachdem die Philippinen angekündigt hatten, dass ab Mittwoch, 1. Dezember, geimpfte Touristinnen und Touristen aus 157 Ländern, unter anderem aus Deutschland, wieder einreisen dürfen, reagiert der Inselstaat nun auf Omikron. Um die Sicherheit der eigenen, weitestgehend noch ungeimpften Bevölkerung, zu gewähren, wird die Grenzöffnung vorerst ausgesetzt, meldet unter anderem „Channel News Asia“. Das habe die Regierung am Montagmorgen bekanntgegeben. Ein neuer Termin zur Grenzöffnung wurde noch nicht kommuniziert.

Marokko: Flugverbot verhängt

Touristisches Reisen in Marokko ist ohnehin seit fast zwei Jahren nicht möglich, generell sind Flughäfen und Grenzübergänge gesperrt. Lediglich über Sonderflüge konnten Menschen nach Marokko reisen. Doch in den nächsten zwei Wochen ist das nicht mehr möglich, denn ab dem heutigen Montag, 29. November, gilt für zwei Wochen ein Flugverbot.

Japan: Grenzen für alle Ausländerinnen und Ausländer dicht

Eine Reise nach Japan aus touristischen Zwecken war in den vergangenen Monaten für Deutsche ohnehin nicht möglich. Nur kurz nachdem Japan seine Grenzen aber für einige Personen geöffnet hatte, verschärfen sich die Einreiseregeln durch Auftauchen der Omikron-Variante aber noch einmal. Um Mitternacht in der Nacht von Montag auf Dienstag, 30. November, schließt Japan seine Grenzen wieder komplett. Nur japanische Staatsangehörige dürfen einreisen, müssen sich vor Ort aber in Quarantäne begeben, meldet „Al Jazeera“.

Indien: Strengere Überwachungen und zusätzlicher PCR-Test

Nur wenige Wochen nachdem Indien erste Schritte unternahm, um touristische Reisen wieder zu ermöglichen, werden die Reiserichtlinien wieder verschärft. Ab Mittwoch, 1. Dezember, müssen aufgrund des Auftauchens der Omikron-Variante alle Reisende eine Selbstauskunft einreichen und darstellen, wo sie sich in den vergangenen 14 Tagen aufgehalten haben. Geimpfte brauchen wie bisher auch nebst ihrem Impfnachweis auch einen negativen, maximal 72 Stunden alten PCR-Test zur Einreise. Ein weiterer PCR-Test bei Ankunft ist für die meisten Reisenden verpflichtet.

Portugal: Testpflicht für alle Reisende

Es ist keine Reaktion auf Omikron, sondern auf die allgemein verschlechterte Corona-Lage in Europa: Portugal verschärft am Mittwoch, 1. Dezember, seine Einreise und führt 3G plus ein. Für Ungeimpfte und nicht Genesene ändert sich erst einmal nichts, doch Geimpfte und Genesene benötigen zusätzlich zu ihrem Impf- und Genesenennachweis noch einen negativen Corona-Test. Der Antigen-Schnelltest oder PCR-Test darf maximal 48 Stunden vor Abflug gemacht worden sein, teilt das Auswärtige Amt mit. Kinder unter zwölf Jahren sind von der Testpflicht befreit. Alle Einreisenden müssen sich vorab zudem digital registrieren.

Bulgarien: PCR-Testpflicht für alle Deutschen

Bereits in der vergangenen Woche, also noch vor Bekanntwerden der Variante B.1.1.529, hat Bulgarien neue Einreiseregeln für Deutsche beschlossen. Deutschland wurde am Dienstag, 23. November, zusammen mit 13 weiteren Ländern auf die „rote Liste“ gesetzt, nachdem die Corona-Infektionszahlen hierzulande drastisch gestiegen sind. Wer aus Deutschland nach Bulgarien reisen möchte, benötigt ab sofort neben einem Impfzertifikat, Genesenennachweis oder negativen Antigentest auch einen negativen PCR-Test, um eine Quarantänepflicht zu vermeiden. Dabei darf das Testergebnis nicht älter als 72 Stunden sein. Kinder unter zwölf Jahren benötigen keinen Test beziehungsweise Nachweis.

Norwegen: Dreifach-Testung und Quarantäne für Ungeimpfte

Noch vor Bestätigung der ersten Omikron-Fälle in Europa hat Norwegen für viele Länder des Kontinents seine Einreiseregeln verschärft. Seit Freitag, 26. November, müssen alle Reisenden ab 18 Jahren, die in Norwegen ankommen, einen negativen Corona-Test vorweisen, wenn sie keinen Impf- oder Genesenennachweis haben. Ungeimpfte und nicht genesene Reisende aus Deutschland müssen sich drei Corona-Tests unterziehen und mindestens drei Tage in Quarantäne, wenn sie in Norwegen einreisen: Ein Corona-Test ist vor der Einreise zu machen und bei Einreise vorzulegen, ein weiterer Antigen-Schnelltest erfolgt direkt nach der Einreise und mit einem dritten Corona-Test können sich Ungeimpfte und nicht Genesene nach drei Tagen von der Quarantäne freitesten.