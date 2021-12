Anzeige

Aufgrund explodierender Corona-Zahlen hatte die österreichische Regierung im November beschlossen, einen landes­weiten Lockdown zu verhängen. Davon betroffen waren alle gleicher­maßen: Geimpfte, Genesene, Ungeimpfte. Urlauberinnen und Urlauber durften unter Einhaltung der 3G-Regeln zwar noch einreisen – Handel, Gastronomie und Hotellerie mussten jedoch schließen.

Nun, drei Wochen nach Beginn des Lockdowns, öffnet sich Österreich wieder, da die Sieben-Tage-Inzidenz durch die strengen Maßnahmen von einem bedrohlichen vierstelligen Bereich auf aktuell 388,3 (Stand: 11. Dezember) gesunken ist. Allerdings gelten die Lockerungen nur für Geimpfte und Genesene. Ungeimpfte bleiben vom öffentlichen Leben weiter ausgeschlossen.

Öffnung findet unter strengen Auflagen statt

So darf seit heute nur wieder Theater, Kinos, Restaurants und Hotels betreten, wer einen Impf­nachweis oder ein Genesenen­zertifikat vorzeigen kann. Geimpfte und Genesene müssen sich dabei an strenge Auflagen halten: Das Tragen einer FFP2-Maske ist außer beim Essen Pflicht, und um 23 Uhr ist Sperr­stunde. Die Nacht­gastronomie darf ihre Türen gar nicht erst aufsperren. Dies betrifft auch Après-Ski-Lokale und jegliche Steh­gastronomie.

Private Zusammen­künfte sind wieder erlaubt, gefeiert werden darf drinnen mit maximal 25 Personen. Bei Veranstaltungen im Freien sind höchstens 300 Personen erlaubt. Größere Menschen­ansammlungen mit bis zu 2000 Personen sind nur in großen Theatern und Kinos erlaubt, in denen es ausreichend klar zugewiesene Sitz­plätze gibt. Diese Regeln gelten für ganz Österreich.

Regionale Unterschiede bei den Öffnungen

Reisende, die in den kommenden Tagen in Österreich urlauben möchten, müssen allerdings beachten, dass in einzelnen Bundes­ländern aktuell noch schärfere Regeln gelten, da die Corona-Lage dort noch kritisch ist.

So bleibt Oberösterreich etwa noch bis zum 17. Dezember im Lockdown, also eine Woche länger. Und in der Steiermark, in Nieder­österreich, in Salzburg und in Wien darf zwar der Handel wieder öffnen, Gastronomie und Hotellerie müssen allerdings noch ein paar Tage mit dem Aufsperren der Türen warten.

Video Ex-Hotspot Ischgl startet Skisaison 2:14 min Anfang 2020 breitete sich vom österreichischem Skiort Ischgl eine Infektionswelle aus. © Reuters

Diese Einreise­regeln müssen Reisende beachten

Für deutsche Urlauberinnen und Urlauber ist bei einer Einreise nach Angaben des Österreichischen Gesundheits­ministeriums eine Quarantäne möglich. Allerdings müssen Reisende nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Als Corona-Test ist nur noch ein maximal 72 Stunden alter PCR-Test zulässig.

Kinder unter zwölf Jahren sind von der Test­pflicht befreit. Bei Geimpften darf die Zweit­impfung nicht länger als 270 Tage zurückliegen. Eine Booster-Impfung verlängert das Impf­zertifikat erneut um 270 Tage. Außerdem müssen sich Touristinnen und Touristen online registrieren. Ungeimpfte müssen auch beachten, dass Österreich aus deutscher Sicht seit dem 14. November fast gänzlich als Hochrisiko­gebiet gilt. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland müssen nicht geimpfte oder genesene Reisende in Quarantäne.