Notbremse im Infektionsschutzgesetz: Was bedeutet das für Urlauber und Touristen?

Mit einer Neuerung des Infektionsschutzgesetzes will die Bundesregierung einen verbindlichen Rahmen für Corona-Regeln in ganz Deutschland vorgeben. Die als „Bundesnotbremse“ bezeichnete Ergänzung hat das Kabinett am Dienstag beschlossen, der Bundestag muss noch zustimmen. Auch der Bundesrat wird beteiligt. Die Notbremse sieht einheitliche Regeln vor, sobald in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die Sieben-Tage-Inzidenz den Wert von 100 an drei Tagen hintereinander überschreitet. Neben Schulen, Einzelhandel, Sport und anderen Bereichen werden auch Maßnahmen für den Tourismus erwähnt.

Demnach werden laut der Notbremsen-Regelung touristische Übernachtungen untersagt. Diese sind allerdings durch das bestehende Infektionsschutzgesetz bereits ohnehin verboten - unabhängig vom Inzidenzwert. Allein Geschäftsreisenden stehen Hotels oder Pensionen offen.

Auch Schließung von Freizeiteinrichtungen und Ausgangssperre vorgesehen

Auch Museen, Zoos und andere Freizeiteinrichtungen müssen durch die Gesetzesänderung ab einer Inzidenz von 100 schließen. Hierzu galten bisher unterschiedliche Regelungen in den einzelnen Bundesländern. Zudem sieht die „Bundesnotbremse“ eine Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr vor. Wer sich zu diesen Zeiten in den davon betroffenen Regionen draußen aufhält, muss einen triftigen Grund vorweisen können - die Rückkehr von einem Ausflug etwa zählt nicht dazu.