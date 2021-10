Norwegen will mit Mega-Tunnel die Schifffahrt sicherer machen

Anzeige

Etwa 50 Meter hoch, 36 Meter breit und 1,7 Kilometer lang – so groß soll der weltweit erste Schiffstunnel an der norwegischen Küste werden, durch den selbst die Kreuzfahrtschiffe der Reederei Hurtigruten passen sollen. Der Plan: Mit Hilfe des sogenannten Stad-Skiptunnel sollen Schiffe das Seegebiet Stadhavet an der Westküste Norwegens sicher durchqueren können, denn Stürme, hohe Wellen und Felsenberge machen die Seefahrt dort riskant und oft auch unmöglich.

Außerdem würde die Fahrzeit um Stunden verkürzt werden – ein Schiff mit einer Geschwindigkeit von 15 Stundenkilometern bräuchte laut der Schiffsverkehrsbehörde Kystverket nur knapp zehn Minuten. Auf diese Weise würde nicht nur die Schiffsverbindung zwischen Bergen und Ålesund für Passagiere besser werden, sondern auch der Fischereibetrieb unterstützt. Schiffe mit lebenden Lachse könnten die Tiere schneller in die Fabriken zur Verarbeitung bringen.

Für den Tunnel soll ein Durchbruch durch den Fels zwischen dem Moldefjord und dem Vanylvsfjord entstehen, der die Halbinsel Stadlandet (kurz: Stad) durchquert. Insgesamt sollen rund drei Millionen Kubikmeter Gestein abgebaut werden, plus weitere Massen, die anfallen. „Davon werden etwa zwei Drittel größere Sprengblöcke sein“, so Projektleiter Terje Skjeppestad von der Küstenbehörde in einer Mitteilung.

Für den Stad-Skiptunnel soll ein Durchbruch durch den Fels zwischen dem Moldefjord und dem Vanylvsfjord entstehen. © Quelle: Kystverket/Snøhetta/Plomp

Eröffnung des Tunnels verschiebt sich deutlich

Der Baubeginn ist derzeit für die zweite Jahreshälfte 2023 angesetzt – und wurde damit deutlich nach hinten geschoben. Denn eigentlich hatte der Bau bereits 2019 beginnen sollen, die ersten Schiffe hätten ihn bereits Ende 2021 durchqueren können sollen. Bereits 2017 stimmte das norwegische Parlament dem Bau zu. Im Corona-Jahr 2020 nahm die norwegische Regierung das Projekt in den Haushalt für 2021 auf und gab 330 Millionen Euro Finanzmittel frei, berichtete der reisereporter. Doch erst im ersten oder zweiten Quartal 2022 wird es eine Ausschreibung geben, auf die sich Baufirmen und Planungsbüros bewerben können.

Denn mittlerweile haben sich die Maße des Tunnels verändert. Plante man noch 2020 mit einer Höhe von etwa 37 Metern und einer Breite von 26,5 Meter, sind nun etliche Meter hinzugekommen, damit auch große Kreuzfahrtschiffe durch den Tunnel fahren können.

Davor warnt allerdings nun der frühere Chefingenieur der Norwegischen Seeschifffahrtsbehörde, Emil Aall Dahle. Einst selbst an den Plänen beteiligt, sorgt er sich nun laut einem Spiegel-Bericht um die Sicherheit. Seiner Meinung nach, dürfte der Stad-Skiptunnel in der aktuell geplanten Form nicht gebaut werden. Ihn beunruhige die Vorstellung, dass ein Kreuzfahrtschiff stecken bleiben könnte. Bei einem Motorausfall mit Brand beispielsweise, könnten keine Rettungsboote das Schiff erreichen, wenn rechts und links nur Felswände seien.

So soll der Stad-Skiptunnel im Inneren aussehen. © Quelle: Kystverket/Snøhetta/Plomp

Es fehle ein Weg, über den Menschen bei Gefahr aus dem Tunnel kämen. Deshalb fordert er für die Schiffe beispielsweise ein „Take me home system“ in Form eines von der Hauptmaschine und der Elektroversorgung des Schiffs unabhängigen Antriebs. Sollte es zu einer gefährlichen Situation kommen, könnten die Schiffe dennoch schnell ins Freie gelangen. Seine Bedenken habe Dahle laut der norwegischen Fachzeitschrift „Teknisk Ukeblad“ an die Behörden geschickt. Diese verweisen auf mehrere Runden der Qualitätssicherung. Auch Projektleiter Skjeppestad weist auf erfolgreiche Studien zum Brandschutz hin, die einer ständigen Bewertung und Aktualisierung unterliegen.

Ist der Tunnel überhaupt eine Option für Kreuzfahrtschiffe?

Doch wollen die großen Kreuzfahrtschiffe den Tunnel überhaupt nutzen? Laut dem öffentlich-rechtlichen Sender NRK gebe es einige Reedereien, die der Ansicht sind, mit ihren großen Schiffen die stürmischen See überqueren zu können – ohne den Tunnel zu benötigen. Auch Hurtigruten will den Mega-Tunnel womöglich gar nicht nutzen. Das Unternehmen habe „noch keine neue Bewertung des Schiffstunnels von Stad vorgenommen“, zitiert der Spiegel das Unternehmen. Außerdem habe die Reederei auch keine Informationen aus dem Projekt erhalten, welche die ursprünglich angesprochenen Sicherheitsprobleme ansprechen. Man wolle den Fall noch einmal prüfen, sollte es für Sicherheit und Brandschutz Lösungen geben.