Norwegen verhängt Quarantäne für ungeimpfte Reisende aus Deutschland

Unerfreuliche Nachrichten für Norwegen-Reisende: Deutsche, die ab Montag, 23. August, Mitternacht in das skandinavische Land einreisen wollen, müssen für zwei Wochen in häusliche Quarantäne. Ausgenommen hiervon sind nur Reisende, die in den vergangenen sechs Monate eine Corona-Infektion überstanden haben oder vollständig gegen Covid-19 geimpft sind. Beides muss nachgewiesen werden; Genesene benötigen ein Gesundheitszertifikat, Geimpfte den digitalen EU-Impfpass.

Hintergrund für die Entscheidung ist eine Hochstufung Deutschlands vom sicheren Reiseland (grün) zu einem Risikogebiet (orange), wie die Regierung in einer Pressemitteilung schreibt. Reisende aus Deutschland, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen bereits bei der Einreise nach Norwegen einen negativen, maximal 24 Stunden vor Abflug gemachten Corona-Test vorweisen. Anerkannt werden Antigenschnelltests und PCR-Tests, die auch auf deutscher Sprache sein dürfen.

Norwegen-Urlaub: Geimpfte sind von Testpflicht, Quarantänepflicht und Registrierungspflicht befreit

Dennoch müssen die Betroffenen zudem beim Grenzübertritt erneut einen Test machen. Eine digitale Einreiseanmeldung ist ebenfalls notwendig. Geimpfte und Genese sind von Test- und Registrierungspflichten befreit.

Die norwegische Regierung stuft Länder mit einer 14-Tage-Inzidenz über 50 als Risikogebiete ein, auch der Anteil positiver Tests spielt eine Rolle. Reisende, die aus Schweden oder Dänemark einreisen, sollten sich ebenfalls informieren, da einige Regionen als orange, rot oder dunkelrot gelistet sind. Reisen Menschen, die nicht geimpft oder genesen sind, aus dunkelroten Gebieten nach Norwegen, muss die Quarantäne auf eigene Kosten in einem Quarantänehotel absolviert werden.