Norwegen beendet Quarantänepflicht für alle Reisenden

Anzeige

Anzeige

Reisende müssen in Norwegen ab dem 26. Januar nicht mehr in Quarantäne – es sei denn, sie werden bei der Ankunft positiv auf Covid-19 getestet. Das Land lockert damit seine Einreisebeschränkungen enorm, trotz Rekord-Infektionszahlen.

Bislang müssen in Norwegen alle Reisenden ohne digitalen Impf- oder Genesenennachweis für bis zu zehn Tage in Quarantäne, wenn sie aus einem als rot oder dunkelrot markierten Risikogebiet einreisen. Deutschland wird derzeit als dunkelrotes Land eingestuft. Die Isolationszeit muss in einer geeigneten Unterkunft wie beispielsweise in einem ausgewiesenen Hotel stattfinden und kann nach drei Tagen mit einem negativen PCR-Test verkürzt werden. Diese Isolationspflicht wird nun zum 26. Januar abgeschafft, wie das Gesundheitsministerium bekannt gab.

Warum Norwegen lockert

Anzeige

Es habe die Entscheidung auf Empfehlung des Norwegischen Institutes für öffentliche Gesundheit (FHI) getroffen. Demnach machten Reisende ohne Covid-Pass nur sieben Prozent der registrierten Einreisenden und vier Prozent der gesamten Infektionsfälle im Land aus. Daher habe die Quarantänepflicht „wenig Bedeutung für die Entwicklung der Epidemie oder die Krankenhausauslastung“ im Land.

Anzeige

Welche Einreiseregeln für Norwegen gelten

Weiterhin bestehen bleibt für Ungeimpfte ohne Genesenennachweis über den 26. Januar hinaus die Pflicht, bei der Einreise einen negativen PCR- oder Antigen-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) vorzulegen. Außerdem müssen alle Reisenden einen weiteren Schnelltest direkt am Grenzübergang oder innerhalb von 24 Stunden durchzuführen und sich vor Einreise registrieren. Wer bei der Einreise positiv auf das Coronavirus getestet wird, muss umgehend für sieben Tage in Isolation.

Anzeige

Bereits am 15. Januar hatte einige Infektionsschutzmaßnahmen gelockert: Restaurants und Bars dürfen seither wieder länger öffnen und Alkohol ausschenken. Begründet wurden diese Lockerungen mit der in Norwegen allgemein zu beobachtenden Tendenz von sinkenden Hospitalisierungszahlen sowie der hohen Impfquote.