„Nomadland“-Drehort: Kleinstadt in Arizona hofft auf Touristenansturm

Anzeige

Anzeige

Film- und Festivalpreise, ein Goldener Löwe und als Krönung drei Oscars: Der Film „Nomadland“ über eine Arbeitsnomadin im Südwesten der USA hat Kritiker und Zuschauer begeistert. Einer der Drehorte war die Kleinstadt Quartzsite in Arizona, die nun auf einen Touristenansturm hofft. Ob das klappt, ist noch unklar, aber vorbereitet sind die Geschäftsinhaber dort schon.

Phil Bates, Eigentümer des „Main Trading Post“ sagte der Zeitung „Arizona Republic“, er plane den Verkauf von T-Shirts und anderen Andenken mit Bezug zum Film. Zielgruppe sind die Neugierigen, die in der Kleinstadt in der Nähe der kalifornischen Grenze Halt machen. Er habe zugesehen, als die Oscars für „Nomadland“ verkündet wurden. „Ich dachte, zum Teufel, der Film hat es echt geschafft.“

Frances McDormand wurde für ihre Darstellung der Witwe Fern, die auf der Suche nach einem Auskommen mit einem Kleinbus durch den Südwesten fährt, mit dem Oscar als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Eine Station auf ihrer Reise ist Quartzsite.

Anzeige

2018 wurde in Quartzsite gedreht

Die Dreharbeiten dort Ende 2018 lösten unter den Einwohnern keinen Wirbel aus, das Alltagsleben wurde nicht beeinträchtigt, wie die Zeitung berichtete. Die meisten Szenen mit McDormands Figur seien in einem Camp der Arbeitsnomaden in der Wüste südlich der Schnellstraße 10 gedreht worden. Quartzsite befindet sich auf der anderen Seite des Freeways, dennoch sind zwei Geschäfte im Film zu sehen.

In einer Szene tanzt McDormand mit ihrem Kollegen David Strathairn im „Quartzsite Yacht Club“, einem Restaurant auf der Main Street, in dem auch Livemusik geboten wird. Besucher müssen sich allerdings noch mindestens bis Oktober gedulden: Das Restaurant schloss im Februar wegen personeller Probleme, wie es auf der Facebook-Seite heißt.

Eigentümerin MeMe Selleck erklärt, im Oktober werde es auf jeden Fall weitergehen und dann würden auch „Nomadland“-Andenken angeboten. Sie wird zweifellos mehr Mitgliedschaften im Quartzsite Yacht Club verkaufen, die derzeit rund 50 Dollar kosten.

„Seit dem Film bekomme ich viele Nachrichten“

Besucher erwartet dann auch Donald Miller, der im Film den „Quartzsite Vendor Blues“ singt. „Seit dem Film und dem großen Hype bekomme ich viele Nachrichten“, sagte Selleck der Zeitung. „Ich glaube, das wird sich positiv auf alle im Ort auswirken.“

Im Film hört McDormand auch Paul Winer zu, der für seine verstorbenen Freude eine melancholische Klavier-Nummer vorträgt. Das Klavier steht in einem kleinen Musiksaal neben dem Buchladen „Reader's Oasis“, ebenfalls in der Main Street. Ein Mitarbeiter der Produktion habe Winer spielen hören und ein Video an die Regisseurin Chloé Zhao geschickt, erzählt seine Frau, Joanne Winer. So sei er Teil des Films geworden.

Winer konnte sich auf der Leinwand nicht mehr sehen. Er starb im November im Alter von 75 Jahren an einer Krankheit, die etwa zur Zeit der Dreharbeiten begann, wie seine Frau erklärt. Er habe aber schon geahnt, dass seine Szene nicht herausgeschnitten würde, als ein Scheck über 1000 Dollar für seine Mitarbeit eingetroffen sei. Sie selbst habe ebenfalls 1000 Dollar als Vorauszahlung für Winers Song „Next To The Track Blues“ erhalten, der auf dem Soundtrack des Films erschien.

Nun hofft auch Joanne Winer auf ein wenig Hilfe fürs Geschäft durch „Nomadland“. Die Pandemie habe die Touristen ferngehalten, besonders die Kanadier. Im vergangenen Jahr sei der Umsatz deshalb um 80 Prozent zurückgegangen.